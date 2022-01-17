Уже на 2023 рік: дату виходу відеогри Hogwarts Legacy можуть знову перенести

Інсайдер стверджує, що реліз Hogwarts Legacy не відбудеться у 2022 році. Цікаво, що й компанія PlayStation чомусь не згадала про цей проєкт у добірці найочікуваніших ігор.

Тиждень тому відомий інсайдер Том Хендерсон розповів, що нова інформація про відеогру Hogwarts Legacy може з'явитися вже найближчим часом. Згідно з його даними, компанія Warner Bros. та студія-розробник Avalanche можуть стати учасниками презентації State of Play, яка має відбутися на початку лютого.

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Зрозуміло, що його інформація зацікавила всіх шанувальників цього багатообіцяючого проєкту, який розробники показували лише на першій презентації. Щоправда, вже на початку цього тижня з'явилося одразу дві новини, які можуть трохи засмутити таких фанатів.

Спершу досить цікавою інформацією поділився колишній редактор порталу IGN Колін Моріарті. У своєму подкасті "Sacred Symbols" він зазначив, що реліз Hogwarts Legacy можуть перенести на 2023 рік. Начебто представникам Avalanche потрібно більше часу через те, що в них виникли певні проблеми під час розробки відеогри. Додамо, що спочатку реліз гри мав відбутися у 2021, щоправда, рік тому дату виходу змістили на 2022.

А сьогодні вранці редакція PlayStation вибрала 22 найочікуваніші відеогри для PS5 та PS4, які мають вийти цьогоріч. Геймери помітили, що серед такої кількості проєктів не знайшлося місця для Hogwarts Legacy, яка має вийти саме в цьому році. Варто додати, що до їхньої добірки потрапили навіть інді-ігри, а також проєкти, які взагалі поки не мають точної дати виходу.

Можливо, представники редакції PlayStation вже володіють певною інформацією про Hogwarts Legacy. Наостанок варто відзначити, що студія Avalanche поки ніяк не коментувала такі чутки.

Трейлер відеогри Hogwarts Legacy: відео