Неделю назад известный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что новая информация о видеоигре Hogwarts Legacy может появиться уже в ближайшее время. Согласно его данным, компания Warner Bros. и студия-разработчик Avalanche могут стать участниками презентации State of Play, которая состоится в начале февраля.

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Понятно, что его информация заинтересовала всех поклонников этого многообещающего проекта, который разработчики показывали только на первой презентации. Правда, уже в начале этой недели появились сразу две новости, которые могут немного огорчить таких фанатов.

Сначала интересной информацией поделился бывший редактор портала IGN Колин Мориарти. В своем подкасте "Sacred Symbols" он отметил, что релиз Hogwarts Legacy может быть перенесен на 2023 год. Вроде бы представителям Avalanche нужно больше времени из-за того, что у них возникли определенные проблемы при разработке видеоигры. Добавим, что сначала релиз игры должен был состояться в 2021, правда, год назад дату выхода сместили на 2022.

А сегодня утром редакция PlayStation выбрала 22 самых ожидаемых видеоигры для PS5 и PS4, которые должны выйти в этом году. Геймеры заметили, что среди такого количества проектов не нашлось места для Hogwarts Legacy, которая должна выйти именно в этом году. Стоит добавить, что в их подборку попали даже инди-игры, а также проекты, которые вообще пока не имеют точной даты выхода.

Возможно, представители редакции PlayStation уже владеют определенной информацией о Hogwarts Legacy. Напоследок стоит отметить, что студия Avalanche пока никак не комментировала такие слухи.

Трейлер видеоигры Hogwarts Legacy: видео