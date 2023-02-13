Мова про Harlem Hellfighters (пекельні бійці Харлема) – один із загонів 369 піхотного полку армії США. Цей загін складався з афро-американців і був названий на честь Харлема – північного району Нью-Йорка.

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Valiant Hearts: Coming Home

Продовження визнаної критиками пригодницької головоломки 2014 року Valiant Hearts: The Great War є першою з трьох ігор, які Ubisoft погодилася розробити для Netflix у межах ексклюзивного партнерства, оголошеного у вересні 2022 року.

Як і попередня гра, продовження розповідає про історії вигаданих персонажів в історичній обстановці, навіяній реальними подіями. Цього разу гравці керують Джеймсом – членом 369-го піхотного полку США.

У нещодавно опублікованому інтерв'ю з контент-менеджером Майєю Лореаль та істориком Джоном Морроу-молодшим Ubisoft розповіла про те, як з’явилася Valiant Hearts: Coming Home та як її команда створила гру, яка була б історично точною та інклюзивною.

Лореаль пояснила, що репрезентація була ранньою метою розвитку для Coming Home, яка має на меті віддати належне "неоспіваним героям" Harlem Hellfighters, чий внесок у Першу світову війну довго не помічався, як і внесок 360 тисяч інших афроамериканців, які долучилися до боротьби в жахливому конфлікті.

Трейлер гри Valiant Hearts: Coming Home – дивіться відео

Ілюструючи, наскільки чудовим був цей полк, прославлений новою грою Valiant Hearts, доктор Морроу-молодший розповів, що "Пекельні бійці з Харлема" ніколи не потрапляли в полон і ніколи не втрачали території під час нападу німців.

Таким чином вони можуть похвалитися чи не найкращим досвідом служби в історії Американського експедиційного корпусу.