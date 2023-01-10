Стримерка має багато нагород, зокрема вигравши нагороди Game Award і Streamy Award. Valkyrae також була найпопулярнішою жінкою-стримером на YouTube у 2020 році.

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Порівняння Valkyrae та Венздей Адамс

Дженна Ортега – молода американська актриса, яка нещодавно стала особливо відомою завдяки ролі Венсдей Аддамс у надзвичайно успішному комедійному серіалі жахів Wednesday на Netflix.

Під час нещодавньої прямої трансляції на ютубі Valkyrae показала нову зачіску своїм шанувальникам, які миттєво вирішили подражнити її, залишивши коментарі, в яких натякали, що її новий образ надзвичайно схожий на Дженну Ортегу.

Valkyrae відповіла на порівняння з Венздей Адамс: дивіться відео

Стурбована постійними коментарями, стримерка нарешті вирішила прокоментувати порівняння. Вона припустила, чому люди порівнюють її з Венздей Адамс.

Я просто хочу сказати, що я цього не бачу. Та я думаю, що це тому що в мене темне волосся і чубчик, тож я відчуваю, що цього достатньо, щоб бути схожою на неї,

– прокоментувала Valkyrae.

Та далі вона визнала, що коли так багато людей говорять про це, отже так воно і є.