Deadlock поки є останньою агенткою, що приєдналася до гри Valorant. Та її персона вже привернула дуже багато уваги геймерів.

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Нова агентка Valorant вміє тверкати

Deadlock з'явилась у грі лише на початку червня 2023 року. Одним з її здібностей є захоплення ворожих юнітів. Втім, спершу геймери скептично поставилися до цього персонажа.

Та дуже скоро таке ставлення переросло в справжню народну любов. Тепер дівчину використовують, щоб танцювати бугі-вугі, досліджуючи карту, і навіть тверкати просто під час боїв.

Так, одна зі стрімерок показала вміння Deadlock. Та замість того, щоб захоплювати глядачів епічними вбивствами чи геймплеєм, вона вирішила продемонструвати, як весело її персонаж уміє тверкати. І понеслося...