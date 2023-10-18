Riot Games планують випустити нового агента для Valorant до кінця поточного року і з наближенням появи нового персонажа в мережі виринає все більше інформації про нього.

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Наразі шанувальникам Riot точно відомо, що новий герой – дуелянт родом із Китаю чи Сінгапуру. Також існує припущення, що він матиме здібності пов'язані зі зброєю, схожі на ті, що у Чембера.

В останній порції інформації про майбутнього новачка Valorant, фанати з'ясували його ім'я та навіть відшукали скриншот з персонажем.

Фіолетова енергія навколо та візерунок збігаються з тим, що розробники раніше додали в гру як підказки, а ім'я таке ж, про яке раніше вже повідомлялося в інших витоках – Ісо.

Новий агент Valorant / Фото з соцмережі X

Так чи інакше зараз про нового агента багато що залишається невідомим, однак разом з тим, шанувальники навряд чи довго чекатимуть його появи у грі.