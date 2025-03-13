Valve заблокувала довгоочікуваний мод для Counter-Strike, над яким фанати працювали 8 років

Компанія Valve не допустила до публікації амбітний мод Classic Offensive, який прагне поєднати елементи Counter-Strike 1.6 та Counter-Strike: Global Offensive для створення унікального досвіду в стилі 1999-2004 років. Безплатна гра зіткнулася зі спротивом з боку правовласника буквально за день до того, як повинна була вийти на платформі Steam.

Valve проти модів

Classic Offensive розробляється вже понад 8 років як давній проект розробника, відомого як ZooL, і його колег. Вони намагаються створити мод, який слугуватиме духовним спадкоємцем класичного досвіду гри в Counter-Strike. Фанатський проєкт, який ніколи не ставив собі за мету заробляти гроші, поєднує в собі сучасні функції CS:GO з досвідом, механікою та геймплеєм, схожими на оригінальну гру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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Мод пройшов складний шлях до релізу, потребуючи вирішення численних проблем, пов'язаних з адаптацією CS:GO, роботою із застарілим початковим кодом, роботою з офіційним SDK від Valve, а також намаганням не розізлити компанію. Проєкт розглядається як данина поваги культовій грі, а не як конкурент їхньому популярному шутеру.

Трейлер мода Classic Offensive: відео

Classic Offensive зіткнулася з серйозною перешкодою в середині січня, коли гру несподівано відхилили в Steamworks, офіційному релізному конвеєрі Valve, після того, як вона була подана ще в жовтні 2024 року. ZooL і компанія чітко дали зрозуміти, що не розуміють, чому її заблокували, але обіцяли продовжити спроби знайти спосіб випустити мод.

Після двох місяців команда Classic Offensive, здавалося, нарешті знайшла спосіб випустити свою роботу в люди, натякаючи на потенційний реліз 12 березня. Однак згодом офіційний акаунт мода повідомив, що Valve призупинила реліз через неназвані проблеми з дотриманням Угоди Steam.

Це знову ставить розробників мода в скрутне становище, оскільки тепер їм потрібно знову шукати, що ж цього разу викликало гнів Valve, сподіваючись, що компанія нарешті дозволить їм випустити мод після 8 з гаком років розробки.