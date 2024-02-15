Valve просить користувачів припинити вдихати випари з вентиляційних отворів Steam Deck

Компанія, що стоїть за такими хітами, як Half-Life, Dota 2 і Portal, попросила користувачів своєї портативної консолі Steam Deck не вдихати випари з вентиляційних отворів пристрою. Так, вони це робили, роблять досі, а дехто й не збирається припиняти.

Не дихати!

Багато з тих користувачів, які придбали Steam Deck, згодом повідомляли в інтернеті, що вони відчувають дивний запах під час гри. Він виходить з отворів, призначених для відведення повітря й тепла.

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Власники консолі кажуть, що буквально "не можуть перестати вдихати випари", настільки вони їм подобаються. Дехто описує цей запах гарячого пластику як "майже фруктовий" і навіть просить випустити на Різдво свічку з таким же ароматом.

Це навіть стало своєрідним мемом серед власників Steam Deck. Люди аж занадто часто пишуть в інтернеті, як сильно вони насолоджуються цим характерним запахом.



На цьому рендері видно отвори для відведення тепла / Фото Valve

Нарешті, хтось здогадався запитати про це саму компанію Valve, відповідальну за розробку та випуск приставки. Виявилося, що розробники не рекомендують цього робити.

Користувач Reddit Metapod100 поділився скриншотом, на якому він запитує у служби підтримки Steam, чи "безпечно вдихати вихлопні гази" з верхнього вентиляційного отвору Steam Deck. Автор зазначив, що люди, які насолоджуються цим запахом, стали "чимось на кшталт мему", і визнав, що багатьом це справді подобається.

Відповідь Valve була досить очікувана:

Як і у випадку з усією електронікою, загалом не рекомендується вдихати вихлопні гази вашого пристрою. Хоча загальне використання не викликає занепокоєння з погляду безпеки, слід уникати прямого вдихання парів, що виходять з вентиляційних отворів пристрою,

– заявили у службі підтримки Steam.

Команда підтримки Valve також додала, що, хоча вони й "розуміють", що це стало мемом, вони все одно хочуть, щоб власники Steam Deck утрималися від такої поведінки заради безпеки власного здоров'я.