Не дышать!

Многие из тех пользователей, которые приобрели Steam Deck, впоследствии сообщали в интернете, что они чувствуют странный запах во время игры. Он исходит из отверстий, предназначенных для отвода воздуха и тепла.

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Владельцы консоли говорят, что буквально "не могут перестать вдыхать испарения", настолько они им нравятся. Некоторые описывают этот запах горячего пластика как "почти фруктовый" и даже просят выпустить на Рождество свечу с таким же ароматом.

Это даже стало своеобразным мемом среди владельцев Steam Deck. Люди уж слишком часто пишут в интернете, как сильно они наслаждаются этим характерным запахом.



На этом рендере видно отверстия для отвода тепла / Фото Valve

Наконец, кто-то догадался спросить об этом саму компанию Valve, ответственную за разработку и выпуск приставки. Оказалось, что разработчики не рекомендуют этого делать.

Пользователь Reddit Metapod100 поделился скриншотом, на котором он спрашивает у службы поддержки Steam, "безопасно ли вдыхать выхлопные газы" из верхнего вентиляционного отверстия Steam Deck. Автор отметил, что люди, которые наслаждаются этим запахом, стали "чем-то вроде мема", и признал, что многим это действительно нравится.

Ответ Valve был довольно ожидаемым:

Как и в случае со всей электроникой, в целом не рекомендуется вдыхать выхлопные газы вашего устройства. Хотя общее использование не вызывает беспокойства с точки зрения безопасности, следует избегать прямого вдыхания паров, выходящих из вентиляционных отверстий устройства,

– заявили в службе поддержки Steam.

Команда поддержки Valve также добавила, что, хотя они и "понимают", что это стало мемом, они все равно хотят, чтобы владельцы Steam Deck воздержались от такого поведения ради безопасности собственного здоровья.