Компанія Valve подала клопотання про закриття позову, який проти неї подала генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс (Letitia James). У справі йдеться про те, що система лутбоксів у Counter-Strike 2 нібито є формою незаконного гемблінгу, розповідає Courthouse News Service.

Чому кейси в Counter-Strike прирівнють до азартних ігор?

Ще в лютому влада штату заявила, що кейси у грі привчають дітей та дорослих до азартних ставок через механіку випадкових винагород. Нью-Йорк вимагає повністю заборонити продаж лутбоксів на території штату, а також стягнути з Valve потрійну компенсацію від прибутку, отриманого завдяки цій системі.

Кожна з цих операцій – і безліч інших подібних – передбачає придбання випадкових предметів, які можна перепродати за гроші,

– коментує штат звинувачення проти Valve у іншій заяві.

У відповідь юристи компанії з фірми Milbank LLP заявили, що користувачі завжди отримують товар, за який заплатили – випадковий скін із визначеного набору предметів. На думку захисту, у такій механіці немає ключового елементу азартних ігор – ризику втратити гроші без отримання винагороди.

Valve також наполягає, що віртуальні предмети у грі не можуть вважатися майном або грошовими активами в межах законодавства Нью-Йорка про азартні ігри. Саме на цьому, за словами адвокатів, і будується основна юридична позиція компанії.

Для аргументації захист порівняв цифрові лутбокси з традиційними фізичними колекційними товарами. Серед прикладів – бейсбольні картки, набори Happy Meal та коробки із сухими сніданками, де покупець також не знає заздалегідь, який предмет отримає всередині.

Адвокати Valve наголосили, що сама по собі випадковість винагороди ніколи не визнавалася судами ознакою азартної гри. Навіть попри те, що навколо рідкісних карток або предметів давно існує великий вторинний ринок.

Люди люблять сюрпризи. Частина привабливості багатьох популярних колекційних предметів – від бейсбольних карток до коробок із пластівцями – полягає в можливості відкрити запечатану упаковку й отримати в подарунок рідкісний предмет… Жоден законодавчий орган чи суд ніколи не визнавав таку дію незаконним азартним іграми,

– коментують юристи Valve звинувачення штату.

Окремо представники компанії попередили суд про потенційні наслідки такого рішення. На їхню думку, якщо суд підтримає позицію прокурорів, це може поставити під удар цілу низку звичних розважальних механік. Як приклад юристи навели мережу Chuck E. Cheese, де відвідувачі отримують квитки за ігри та обмінюють їх на призи.

Valve попросила суддю Верховного суду Нью-Йорка Ненсі Беннон (Nancy Bannon) остаточно закрити справу без можливості повторного позову.

І все ж Valve змінила деякі механіки лутбоксів

Ккомпанія вже кілька років поступово змінює систему винагород у своїх іграх. Зокрема, гравцям дозволили самостійно обирати щотижневі нагороди без необхідності відкривати випадкові кейси. Для Німеччини Valve також додала функцію попереднього перегляду вмісту контейнерів, щоб відповідати місцевим вимогам законодавства.

Скандали навколо лутбоксів у Counter-Strike 2 та інших іграх Valve тривають уже майже десять років. Одним із головних факторів стало те, що косметичні предмети зі шутера швидко перетворилися не просто на внутрішньоігрові нагороди, а на повноцінний цифровий ринок із реальними грошима.

Після запуску системи кейсів у Counter-Strike: Global Offensive у 2013 році навколо скінів почали масово з'являтися сторонні сайти для ставок, рулеток та азартних ігор. Гравці використовували рідкісні предмети як валюту для ставок на кіберспорт або онлайн-казино. Саме тоді термін "skin gambling" став окремим явищем у геймінгу.

Перші великі судові претензії до Valve з'явилися у США ще у 2016 році. Компанію звинувачували в тому, що вона нібито сприяла розвитку нелегального ринку азартних сайтів через інтеграцію зі Steam та можливість торгівлі предметами. Частину позовів тоді закрили або відхилили, але тема не зникла.

Одними з перших країн, які офіційно прирівняли лутбокси до азартних механік, стали Бельгія та Нідерланди. У 2018 році бельгійська Gaming Commission заявила, що платні лутбокси відповідають визначенню "ігор випадку" згідно з місцевим законодавством. Регулятор дійшов висновку, що гравець витрачає реальні гроші за шанс отримати випадковий предмет цінності, зазначається на сайті Федерації відеоігор Бельгії.

Того ж року аналогічне рішення ухвалило нідерландське агентство Kansspelautoriteit. Там особливо звернули увагу на те, що предмети з кейсів можна продавати або обмінювати, а отже вони мають реальну економічну цінність. Після цього Valve була змушена відключити відкриття кейсів і торгівлю предметами для частини користувачів у регіоні, писало видання Tom`s Hardware.

Пізніше регулятори в інших країнах також почали вивчати систему лутбоксів. У China видавців зобов'язали публікувати шанси випадіння предметів, а в Japan ще раніше заборонили окремий тип механіки "kompu gacha".

У Німеччині Valve також довелося адаптувати систему кейсів. Для місцевих користувачів компанія додала можливість попереднього перегляду вмісту контейнерів перед відкриттям. Це стало спробою відповідати новим вимогам регуляторів щодо прозорості випадкових нагород.

Водночас у багатьох країнах лутбокси досі формально не визнають азартними іграми. Наприклад, у Великій Британії регулятори не прирівняли їх до казино-механік, як зазначає The Guardian, хоча неодноразово висловлювали занепокоєння щодо впливу на дітей та підлітків.

Новий позов у Нью-Йорку став одним із найагресивніших юридичних викликів для Valve за останні роки, зазначають Reuters. Влада штату прямо називає систему кейсів "класичною формою азартних ігор" і вимагає не лише заборони механіки, а й багатомільйонних штрафів.