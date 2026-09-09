Чому виникла затримка та які її наслідки
Оновлення мало з'явитися в перший понеділок місяця, який збігся в США з державним святом – Днем праці. Розробники пропустили свій дедлайн, через що турнірні оператори опинилися в складній ситуації, пише HLTV.
Змагання Stake Ranked Episode 5 із призовим фондом 100 тисяч доларів та 1win private club season 2 мали використати вересневі дані для запрошення учасників.
Цікаво, що правила Valve Tournament Operation Requirements зобов'язують операторів суворо дотримуватися оголошених дат, тому за регламентом організатори мали б використовувати застарілий серпневий рейтинг.
Спроба виправити помилку та новий збій
Аби врегулювати проблему, Valve оприлюднила оновлення у вівторок ввечері та позначила його датою 7 вересня. Попри це, розробники створили новий збій. Під час формування таблиці використали датасет від 8 вересня, куди потрапили результати турніру ESL Challenger Season 52 Europe Cup 6.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Якби підрахунок зробили чітко за 7 вересня, ці результати не увійшли б до списку, оскільки турнір ще тривав. У підсумку розрахунки зазнали змін, про що повідомив аналітик Єспер Ларсен.
В історії VRS ще ніколи не було ситуації, коли помилка Valve призводила до того, що організатори не могли виконати свої зобов'язання і вчасно оголосити запрошення. Незрозуміло, як далі діятиме компанія та чи буде вона карати за це.
Як виглядає оновлений рейтинг
- Зараз на першому місці вже третій місяць поспіль російська Spirit.
- Друге місце взяла MOUZ.
- На третьому – Falcons.
- FUT.
- Vitality.
- Legacy.
- FURIA.
- G2.
- 9z.
- FaZe.
- Одинадцяте місце віддали Natus Vincere.