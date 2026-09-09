Чому виникла затримка та які її наслідки

Оновлення мало з'явитися в перший понеділок місяця, який збігся в США з державним святом – Днем праці. Розробники пропустили свій дедлайн, через що турнірні оператори опинилися в складній ситуації, пише HLTV.

Змагання Stake Ranked Episode 5 із призовим фондом 100 тисяч доларів та 1win private club season 2 мали використати вересневі дані для запрошення учасників.

Цікаво, що правила Valve Tournament Operation Requirements зобов'язують операторів суворо дотримуватися оголошених дат, тому за регламентом організатори мали б використовувати застарілий серпневий рейтинг.

Спроба виправити помилку та новий збій

Аби врегулювати проблему, Valve оприлюднила оновлення у вівторок ввечері та позначила його датою 7 вересня. Попри це, розробники створили новий збій. Під час формування таблиці використали датасет від 8 вересня, куди потрапили результати турніру ESL Challenger Season 52 Europe Cup 6.

Якби підрахунок зробили чітко за 7 вересня, ці результати не увійшли б до списку, оскільки турнір ще тривав. У підсумку розрахунки зазнали змін, про що повідомив аналітик Єспер Ларсен.

В історії VRS ще ніколи не було ситуації, коли помилка Valve призводила до того, що організатори не могли виконати свої зобов'язання і вчасно оголосити запрошення. Незрозуміло, як далі діятиме компанія та чи буде вона карати за це.

Як виглядає оновлений рейтинг