Характеристики та вартість нового шолома

Базова версія Steam Frame із накопичувачем на 256 гігабайтів обійдеться покупцям у 1 059 доларів, тоді як модель із 1 терабайтом пам'яті коштує 1 299 доларів. У Великій Британії ціни становлять 889 та 1 089 фунтів стерлінгів відповідно, пише Engadget.

Шолом оснастили процесором Snapdragon 8 Gen 3, 16 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5X та двома дисплеями з роздільною здатністю 2 160 на 2 160 пікселів на кожне око з частотою оновлення від 72 до 144 герців.

Живлення забезпечує акумулятор ємністю 21,6 ват-години, розташований на потилиці для кращого балансу ваги.

У комплект ввімкнули нові контролери Steam Frame Controllers, а також ваучер на оптимізовану гру Half-Life: Alyx. Зарядний пристрій у коробку не поклали, пропонуючи докупити його за 29 доларів або використовувати будь-яку зарядку потужністю від 45 ватів.

Офіційний ролик від Valve, де компанія показує гарнітуру та її роботу: дивіться відео

Чому нові технології виявилися настільки дорогими

Суттєве зростання вартості гарнітури викликало бурхливе обговорення серед користувачів. Розробники пояснюють високу ціну глобальною ситуацією на ринку компонентів. Особливо сильно на підсумкову вартість вплинув стрибок цін на оперативну пам'ять через активний розвиток центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Ми прагнули створити пристрій, який був би значно доступнішим, але глобальний ринок оперативної пам'яті вплинув на нас так само як і на всіх інших,

– прокоментував розробник Valve Джеремі Селан.

Експерти зазначають, що віртуальна реальність зараз перебуває на етапі, схожому на розвиток персональних комп'ютерів у 1980 – 1990 роках. Головний редактор видання UploadVR Девід Хіні підкреслив, що на ринку залишаються і бюджетні пристрої.

Уявлення про те, що це занадто дорого, є однією з найбільших оман щодо віртуальної реальності,

– каже головний Хіні.

Інноваційне стримінгове передавання та система бронювання

Шолом виділяється підтримкою технології так званого фовеального стримінгу. Завдяки відстеженню погляду пристрій відображає у найвищій якості лише той фрагмент кадру, куди дивиться користувач. Це суттєво заощаджує пропускну здатність і дозволяє бездротово транслювати важкі ігри з комп'ютера у високій якості. Крім того, пристрій важить "трохи більше за звичайну банку супу" та підтримує картки пам'яті microSD.



Steam Frame / Фото Valve

Для купівлі Steam Frame компанія запустила систему бронювання, яка триватиме до 17 вересня 2026 року. Після завершення прийняття заявок Valve випадковим чином визначить черговість покупців і почне надсилати перші електронні листи для оформлення замовлення вже з 18 вересня 2026 року.