Valve випустила комплект для створення лицьової панелі Steam Machine

Компанія Valve вирішила підтримати ентузіастів та перших власників своєї нової консолі незвичайним способом. Коли пристрій вийде, кожен охочий зможе самостійно виготовити інтерактивну передню панель, яка додасть пристрою унікального вигляду та дозволить виводити важливі технічні дані в реальному часі.

Магія електронного чорнила на вашій консолі

Компанія Valve опублікувала повний набір матеріалів для створення кастомної лицьової панелі з дисплеєм на базі електронного чорнила для своєї нової консолі Steam Machine. Проєкт, який отримав назву "Inkterface", тепер доступний для широкого загалу, пише видання GamesRadar.

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Розробники завантажили на спеціальну сторінку GitLab усі необхідні ресурси: від файлів для 3D-друку до повної специфікації матеріалів та покрокових інструкцій.

Цей реліз відбувся саме тоді, коли перші власники ігрового "куба" почали отримувати свої пристрої. Багатьох покупців зацікавила можливість додати до консолі екран із "паперовим" ефектом, який може відображати статистику роботи системи або інші корисні дані.

Для тих, кого лякає перспектива роботи з електронікою, Valve підготувала навчальне відео. У ньому детально демонструють кожен етап збірки, зокрема процес паяння дротів до контролерів Adafruit, що має зробити проєкт доступнішим для менш досвідчених користувачів.

Нещодавно завантажений комплект "Steam Machine Inkterface" містить файли для 3D-друку, повний перелік матеріалів та інструкцію, яка допоможе вам у виготовленні панелі з технологією e-ink,

– прокоментував журналіст видання GamesRadar Філ Хейтон.

В основі конструкції лежить панель e-Ink від компанії Adafruit розміром 5,83 дюйма. Вибір саме цієї технології не є випадковим, адже електронне чорнило споживає мінімум енергії та забезпечує чудову читабельність тексту без зайвого підсвічування, що гармонійно доповнює дизайн Steam Machine. Важливо, що екран підключається до консолі через Bluetooth. Це значно спрощує монтаж та мінімізує ризики пошкодити внутрішні компоненти пристрою під час встановлення панелі.

Valve uploaded the full BOM list, 3D print files, and instructions for those who want to build their own E-Ink faceplate for the Steam Machine



“Inkterface” was first shown off alongside the initial Steam Hardware announcements last yearhttps://t.co/9uylbczqg2 pic.twitter.com/MirrJP34Ll — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) July 2, 2026

Попри відкритість та детальність інструкцій від Valve, далеко не кожен геймер має вдома 3D-принтер або впевненість у своїх навичках користування паяльником. Саме тут на сцену виходять сторонні виробники аксесуарів. Зокрема, відомий бренд Jsaux, який раніше прославився своїми док-станціями для Steam Deck, уже готує власну версію лицьової панелі.

Jsaux уже планує випустити власну передню панель з екраном E-Ink для Steam Machine,

– додав Філ Хейтон.

За попередньою інформацією, готове рішення від Jsaux має з'явитися у продажу вже у 2026 році. Наразі на сайті компанії можна побачити рендери повністю білого корпусу для Steam Machine з уже вмонтованим дисплеєм. Це дозволить користувачам просто замінити стандартну панель на нову без необхідності щось друкувати чи паяти самостійно. Очікується, що виробник запропонує цілий комплект, який включатиме не лише передню частину, а й, можливо, прозорі елементи корпусу.

Така увага до кастомізації заліза з боку Valve та сторонніх компаній створює навколо нової Steam Machine активну спільноту моддерів. Гравці вже обговорюють способи розширення функціональності "Inkterface". Поки що панель демонструє переважно показники продуктивності, але ентузіасти припускають, що в майбутньому хтось зможе адаптувати на передню частину повноцінний LCD-екран. Це дозволило б стилізувати консоль під ретро-монітори, наприклад, легендарні професійні дисплеї Sony PVM.

Навіть конкуренти у захваті

Цікаво, що ідею змінних панелей позитивно оцінили навіть конкуренти. Зокрема, колишній президент PlayStation Шухей Йошіда у своєму огляді на Steam Machine відзначив такий підхід до дизайну. Хоча його загальні враження від пристрою були змішаними, можливість персоналізації консолі через "Inkterface" викликала у нього схвалення.