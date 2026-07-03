Магия электронных чернил на вашей консоли

Компания Valve опубликовала полный набор материалов для создания кастомной лицевой панели с дисплеем на основе электронных чернил для своей новой консоли Steam Machine. Проект, получивший название "Inkterface", теперь доступен широкой публике, пишет издание GamesRadar.

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Разработчики загрузили на специальную страницу GitLab все необходимые ресурсы: от файлов для 3D-печати до полной спецификации материалов и пошаговых инструкций.

Этот релиз состоялся как раз тогда, когда первые владельцы игрового "куба" начали получать свои устройства. Многих покупателей заинтересовала возможность добавить к консоли экран с "бумажным" эффектом, который может отображать статистику работы системы или другие полезные данные.

Для тех, кого пугает перспектива работы с электроникой, Valve подготовила обучающее видео. В нем подробно демонстрируется каждый этап сборки, в частности процесс пайки проводов к контроллерам Adafruit, что должно сделать проект более доступным для менее опытных пользователей.

Недавно выложенный комплект "Steam Machine Interface" содержит файлы для 3D-печати, полный перечень материалов и инструкцию, которая поможет вам в изготовлении панели с технологией e-ink,

– прокомментировал журналист издания GamesRadar Фил Хейтон.

В основе конструкции лежит панель e-Ink от компании Adafruit размером 5,83 дюйма. Выбор именно этой технологии не случаен, ведь электронные чернила потребляют минимум энергии и обеспечивают превосходную читаемость текста без лишней подсветки, что гармонично дополняет дизайн Steam Machine. Важно, что экран подключается к консоли через Bluetooth. Это значительно упрощает монтаж и сводит к минимуму риски повреждения внутренних компонентов устройства при установке панели.

Несмотря на открытость и подробность инструкций от Valve, далеко не у каждого геймера есть дома 3D-принтер или уверенность в своих навыках работы с паяльником. Именно здесь на сцену выходят сторонние производители аксессуаров. В частности, известный бренд Jsaux, ранее прославившийся своими док-станциями для Steam Deck, уже готовит собственную версию лицевой панели.

Jsaux уже планирует выпустить собственную переднюю панель с экраном E-Ink для Steam Machine,

– добавил Фил Хейтон.

По предварительной информации, готовое решение от Jsaux должно появиться в продаже уже в 2026 году. Сейчас на сайте компании можно увидеть рендеры полностью белого корпуса для Steam Machine с уже встроенным дисплеем. Это позволит пользователям просто заменить стандартную панель на новую без необходимости что-либо печатать или паять самостоятельно. Ожидается, что производитель предложит целый комплект, который будет включать не только переднюю часть, но и, возможно, прозрачные элементы корпуса.

Такое внимание к кастомизации оборудования со стороны Valve и сторонних компаний формирует вокруг новой Steam Machine активное сообщество моддеров. Игроки уже обсуждают способы расширения функциональности "Inkterface". Пока что панель демонстрирует преимущественно показатели производительности, но энтузиасты предполагают, что в будущем кто-то сможет адаптировать на переднюю часть полноценный LCD-экран. Это позволило бы стилизовать консоль под ретро-мониторы, например, легендарные профессиональные дисплеи Sony PVM.

Даже конкуренты в восторге

Интересно, что идею сменных панелей положительно оценили даже конкуренты. В частности, бывший президент PlayStation Шухей Йошида в своем обзоре на Steam Machine отметил такой подход к дизайну. Хотя его общие впечатления от устройства были смешанными, возможность персонализации консоли через "Inkterface" вызвала у него одобрение.