Тихий перезаряд та нові правила у режимі Premier

Головною геймплейною інновацією патчу під назвою Rush Hour стала можливість виконувати безшумну перезарядку зброї. Для цього гравцям достатньо затиснути клавішу перезаряджання, проте за повну акустичну конспірацію доведеться заплатити часом: процес триває на кілька секунд довше. Крім того, розробники повністю прибрали звук при знятті оптичного прицілу на снайперських гвинтівках AWP та SSG 08, що суттєво посилює позиції снайперів проти агресивних штурмовиків, пише Dust2.

Суттєві зміни зачепили й змагальний режим Premier. Розробники повністю переробили процес вибору та бану мап, аби змусити учасників частіше грати на менш популярних локаціях. Тепер перша команда обирає одну мапу, друга команда обирає дві мапи, а потім перша команда обирає фінальну четверту мапу. З отриманої четвірки система випадковим чином визначає остаточне місце для поєдинку. Це вирішує давню проблему спільноти, коли гравці постійно відкидали нові локації на користь звичних фаворитів.

Динамічний режим Rush та покращення інтерфейсу

Центральним елементом оновлення став новий динамічний режим Rush, розрахований на битви у форматі "три проти трьох". Гравці змагаються на серії випадково обраних бойових арен, створених з нуля. Головне завдання команд – захопити центральну вежу або повністю знищити суперників на шляху до ворожого замку. Раунд завершується у разі ліквідації ворожої групи або після вичерпання часу, якщо команда контролює вежу.

Разом із цим, розробники впровадили цілий комплекс корисних покращень для підвищення комфорту гри. У Counter-Strike 2 повернули кланові теги для членів спільнот Steam, додали можливість наклеювати наліпки безпосередньо на вибухівку C4, а також суттєво покращили візуальну чіткість слідів від куль та крові.

Меню налаштувань отримало окрему вкладку для прицілів, де з'явився новий стандартний динамічний хрестик Dynamic Quad, який точно відображає розкид куль під час руху.

Окрім цього, розробники оновили рушій гри до найновішої версії Source 2 та виправили низку багів і піксельних щілин на мапах Ancient, Cache, Mirage та Train, повідомляє HLTV.

Секретна частина патчу: курчата в Counter-Strike 2

Попри велику кількість офіційних анонсів, найгучнішою подією оновлення, яка буквально підірвала соцмережі фанатів гри, стала функція, про яку Valve не згадала у списку змін. Одразу після виходу патчу гравці почали отримувати у своїх тижневих нагородах куряче яйце. Цей предмет забирає обидва доступні слоти тижневого випадання та не підлягає обміну чи продажу.

Протягом тижня яйце знаходиться поруч із персонажем у головному меню, після чого з нього вилуплюється маленьке курча. Гравці можуть доглядати за пташеням, годувати його спеціальним курячим кормом та вирощувати у повноцінну курку.

У грі з'явилася спеціальна Книга улюбленців, куди можна зберігати фотографії свого вихованця, а також можливість саджати пташеня на плече під час вибору спорядження або брати його з собою у лобі.

Рідкісні скіни, кумедні трюки та реакція спільноти

Система домашніх улюбленців вражає своєю деталізацією. Дорослі птахи діляться на три основні породи: звичайну коричневу курку, білу шовкову курку та чубату курку. Крім того, розробники створили понад 35 варіантів рідкісних розфарбувань, серед яких є яскраво-синій, пурпурно-жовтий, блакитний градієнт, ядерно-червоний та токсично-зелений скіни.

Усі скіни для курчат: дивіться відео

All 35 New Chicken Skins pic.twitter.com/gofDDfdKuR — Lillykyu (@Lillykyu) September 23, 2026

Гравці можуть оглядати своїх курей так само, як і зброю, а самі птахи здатні навчатися кумедних трюків. Вони вміють бігати по колу, підстрибувати з помахом крил і навіть виконувати удар у стилі карате. Коли курка повністю виростає, вона залишає власника, але її знімок назавжди залишається у профілі гравця.

Цікаво, що розробники додали ще одну кумедну деталь: курчата на мапах отримують шкоду від шокера Zeus x27.

Які анімації доступні гравцям: дивіться відео

Попри відсутність будь-яких згадок у документації, поява улюбленців викликала справжнє захоплення у спільноті та стала однією з найобговорюваніших тем серед фанатів Counter-Strike 2.



Доросла курка в CS2 / Зображення Valve/Hotspawn