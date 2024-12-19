У Dota 2 пройшла нова хвиля банів: за що Valve заблокувала десятки тисяч гравців

Valve запустила оновлення, яке приносить у Dota 2 зимову подію Frostivus. До 15 січня гравці можуть насолоджуватися спеціальними подарунками та нагородами, виконуючи певні дії в своїх іграх. Але це не єдине, що може зацікавити користувачів, адже чимало з них тепер просто не зможуть зайти в гру.

Неприємний подарунок до Різдва

Як повідомила компанія у своєму блозі, за останній тиждень було зроблено кілька значних кроків для покращення гри, включаючи величезну хвилю заборон проти читерів і "смурфів". Смурфами називають досвідчених гравців, які створюють нові облікові записи, щоб грати проти користувачів нижчого рангу. Таким чином вони отримують легких суперників і легкі матчі, які не відповідають їхньому рівню навичок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Компанія каже, що заблокувала 65 594 акаунти смурфів. Але загальна кількість банів ще вища, адже під блокування потрапили й інші типи порушників, зокрема й так звані "грифери", які навмисно створюють проблеми або завдають шкоди своїм союзним гравцям з метою псування їхнього ігрового досвіду.

Хоча більшість наших заборон і покарань ми зазвичай робимо за лаштунками, для нас стало традицією Frostivus трохи привідкрити завісу і розповісти про цю поточну роботу. Отже: у цьому святковому сезоні ми сподіваємося, що ви з нетерпінням чекаєте на чистіші, дружні та чесні ігри, вільні від 65 594 акаунтів смурфів, проти яких ми вжили заходів цього тижня,

– написала компанія в оголошенні.

Valve зазначила, що значна кількість гравців, які отримали бан, мала високий рейтинг MMR.

Що треба знати про Frostivus

У рамках зимового івенту гравцям представили нову скарбницю, а також святкову історію. Крім того, розробники додали "Кузню", де можна обміняти так звані "Екстракти" на цінні нагороди та бонуси для "Коронопаду".

Існують 4 Екстракти: "Кристалічна радість", "Есенція дружби", "Концентрована примха" та "Святковий дух". Ці ресурси можна обміняти на чудові подарунки: голосові репліки, наклейки, смайлики та екрани завантаження. Серед цікавіших нагород – святковий кур'єр, новий скін для Мучителя, 5 жетонів за кожен акт "Коронопаду", капсула з наклейками та монети для знижок у крамниці події. Ви також можете отримати 5 скринь зі скарбами з минулорічної події "Frostivus".

Поточна Скарбниця містить 17 унікальних наборів для героїв, а також персонажі для Пуджа та Антимага. Крім того, неймовірно рідкісною нагородою є Аркана для Windranger. Майже кожен набір містить бонус, такий як анімація, завантажувальний екран або, у випадку з Марсі, домашнього улюбленця.

Frostivus завершиться 15 січня.