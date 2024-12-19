Неприятный подарок к Рождеству

Как сообщила компания в своем блоге, за последнюю неделю было сделано несколько значительных шагов для улучшения игры, включая огромную волну запретов против читеров и "смурфов". Смурфами называют опытных игроков, которые создают новые учетные записи, чтобы играть против пользователей более низкого ранга. Таким образом они получают легких соперников и легкие матчи, которые не соответствуют их уровню навыков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Компания говорит, что заблокировала 65 594 аккаунта смурфов. Но общее количество банов еще выше, ведь под блокировку попали и другие типы нарушителей, в том числе и так называемые "гриферы", которые намеренно создают проблемы или наносят вред своим союзным игрокам с целью порчи их игрового опыта.

Хотя большинство наших запретов и наказаний мы обычно делаем за кулисами, для нас стало традицией Frostivus немного приоткрыть завесу и рассказать об этой текущей работе. Итак: в этом праздничном сезоне мы надеемся, что вы с нетерпением ждете более чистых, дружественных и честных игр, свободных от 65 594 аккаунтов смурфов, против которых мы приняли меры на этой неделе,

– написала компания в объявлении.

Valve отметила, что значительное количество игроков, которые получили бан, имела высокий рейтинг MMR.

Что нужно знать о Frostivus

В рамках зимнего ивента игрокам представили новую сокровищницу, а также праздничную историю. Кроме того, разработчики добавили "Кузницу", где можно обменять так называемые "Экстракты" на ценные награды и бонусы для "Коронопада".

Существуют 4 Экстракта: "Кристаллическая радость", "Эссенция дружбы", "Концентрированная прихоть" и "Праздничный дух". Эти ресурсы можно обменять на замечательные подарки: голосовые реплики, наклейки, смайлики и экраны загрузки. Среди более интересных наград – праздничный курьер, новый скин для Мучителя, 5 жетонов за каждый акт "Коронопада", капсула с наклейками и монеты для скидок в магазине события. Вы также можете получить 5 сундуков с сокровищами с прошлогоднего события "Frostivus".

Текущая Сокровищница содержит 17 уникальных наборов для героев, а также персонажи для Пуджа и Антимага. Кроме того, невероятно редкой наградой является Аркана для Windranger. Почти каждый набор содержит бонус, такой как анимация, загрузочный экран или, в случае с Марси, домашнего любимца.

Frostivus завершится 15 января.