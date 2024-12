Детали

Центральным элементом нового набора для Евы стало платье Санты, которое надевается вместе с головным убором – шапкой Санты – и ботинками с соответствующим красно-белым оформлением. Дополнить комплект вы можете "прической Санты-Девушки", сообщает 24 Канал со ссылкой на блог PlayStation.

Чтобы завершить образ, его можно персонализировать с помощью таких аксессуаров, как очки из снежного хрусталя, серьги-веночки и накладки на ухо в форме санок.

Набор одежды для Евы в Stellar Blade / Фото Shift Up/PlayStation Blog

Игроки также могут разблокировать эксклюзивный наряд для Адама и скин для дрона в виде оленя Рудольфа



Скин для дрона в виде оленя Рудольфа / Фото Shift Up/PlayStation Blog

Shift Up добавила новые предметы как в лагере, так и разбросала их в определенных местах вокруг Сиона – на малой площади и в локации The Last Gulp.

Игроки также смогут полюбоваться сезонными украшениями, разбросанными по всему Сиону, что добавит нотку праздничности постапокалиптическому слэшеру.

Все эти рождественские украшения вы можете найти в Сионе / Фото Shift Up/PlayStation Blog

Задекорировали и мини-игру, в которой вам надо стрелять по мишени, которая подвешена на дроне – ей дальше рождественский венок с огнями.

Команда разработчиков также пишет, что сделала различные исправления ошибок в рамках этого обновления, но это второстепенная вещь наряду со всем набором косметики.