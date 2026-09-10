Valve терміново заблокувала небезпечну функцію через стеження за гравцями

Розробники Counter-Strike 2 випустили оновлення безпеки, яке перекриває стороннім сервісам доступ до чатів у грі. Компанія пішла на цей крок після скандалу довкола стеження за геймерами та загрози витоку приватної інформації.

Повернення суворих правил та захист листування

Автори гри повернули шифрування даних демозаписів матчів, щоб зупинити автоматичний збір повідомлень з ігрових чатів. Відтепер розробники повністю закрили доступ сторонніх осіб до командного чату під час перегляду повторів за будь-яких обставин, пише Pley.

Цей крок відновлює механізми приватності, які раніше діяли в Counter-Strike: Global Offensive. Зміни торкнулися і загального чату, адже спеціальні парсери більше не можуть витягувати з нього тексти безпосередньо з файлів. Гравці можуть прочитати загальні повідомлення відтепер виключно під час відтворення запису безпосередньо в офіційному ігровому інтерфейсі.

Загроза доксингу і тиск спільноти

Приводом для екстрених змін стало масове обурення геймерів через роботу аналітичної платформи cstracker.gg. Цей сервіс індексував публічні демозаписи та дозволяв усім охочим переглядати історію спілкування гравців за останні 5 – 6 місяців. Для цього користувачам достатньо було лише змінити домен у посиланні на Steam з ".com" на ".now" або ввести ідентифікатор профілю.

Відкритий доступ до архівів викликав хвилю занепокоєння щодо приватності, згоди на обробку даних та можливих порушень європейського регламенту GDPR. Сервіс також зіставляв листування з приблизним геолокаційним розташуванням людей на основі регіональних серверів, що створило реальні ризики переслідувань і доксингу.

Під цілеспрямований публічний аналіз потрапили навіть професійні кіберспортсмени та контент-мейкери, через що спільнота посилила тиск на розробників.

Оновлення мапи Cache та налаштування скриптів

Окрім виправлення системи безпеки чату, розробники випустили технічні оновлення для популярної спільнотної карти Cache. Фахівці усунули візуальні прогалини в геометрії локації, закрили незаплановану позицію для прострілу крізь стіну на точці B, а також додали відсутню точку відродження для спецпризначенців і нові спавни для команди терористів.

Команда розробки також суттєво переробила системи мапінгу та скриптів. Інженери перейменували елемент CSPlayerCamera на CustomPlayerCamera, додали нові функції конфігурації та скоригували користувацький інтерфейс HUD, щоб елементи спостерігачів коректно відображалися поверх базового інтерфейсу гри.