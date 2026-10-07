Радикальний удар по маніпуляціях із регіонами

Розробники внесли термінову поправку до правил регіонального рейтингу Valve Regional Standings. Відтепер склад може отримати регіональне запрошення лише за умови, якщо команда не виступала в рейтингових списках будь-якого іншого регіону протягом попередніх трьох календарних місяців. Це рішення набуло чинності негайно, менше ніж за місяць до фіксації запрошень на PGL Singapore Major, пише Insider Gaming.

Практика раптової зміни регіону давно викликала хвилю обурення в кіберспортивній спільноті. Організації використовували шпарину в регламенті задля легшого проходу на турнір через слабшу азійську кваліфікацію.

Раніше такий маневр провернула Team Liquid, перейшовши з Європи до Америки заради IEM Cologne. Проте справжнім каталізатором стали дії данської команди Sashi Esport, яка підписала австралійців і використала подвійне громадянство свого гравця, а також клубу BC.Game із s1mple.

Після розмови з Valve мені розповіли, що саме Sashi Esport стала останньою краплею, зокрема через подвійне громадянство. Це божевілля,

– прокоментував співзасновник кіберспортивних організацій BIG та MOUZ Том Лемке.

Чи залишається у s1mple бодай примарний шанс

Нововведення позбавляє BC.Game права відбиратися через Азію, куди клуб перейшов нещодавно. Буквальне прочитання правил взагалі викидає команду з усіх рейтингів. Втім, компанія Valve запропонувала потерпілим сторонам знайти компроміс.

Вони зазначили, що оскільки колектив уже змінив регіон без знання про наслідки, розробники готові проігнорувати цей перехід до Азії та залишити їх у європейському заліку,

– пише кіберспортивний журналіст Мілан "Striker" Швейда.

Повернення до європейського заліку навряд чи врятує команду s1mple. Попри таку поступку, становище залишається критичним. Ще у вересні колектив посідав лише 30 місце в Європі, а низка подальших поразок звела їхні шанси потрапити мейджор практично до нуля.