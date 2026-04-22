Новий хіт у Steam: Vampire Crawlers зібрала 98% позитивних відгуків за день

Картковий роглайк у світі Vampire Survivors лише нещодавно стартував у Steam і миттєво привернув увагу гравців. За першу добу проєкт отримав тисячі відгуків і майже ідеальний рейтинг, ставши одним із найгучніших релізів тижня.

Новий проєкт під назвою Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard вийшов лише 21 квітня, але вже встиг стати несподіваним хітом, пише 24 Канал.

У Steam гра менше ніж за добу зібрала близько 1,5 тисячі "вкрай позитивних" відгуків. Загальний рейтинг досяг 98% – такий самий показник свого часу мала і Vampire Survivors. Наразі піковий онлайн за добу склав майже 30 тисяч гравців, якщо вірити даним SteamDB.

Чим гра так зачепила гравців?

Геймери відзначають, що розробникам вдалося перенести знайому формулу в абсолютно інший формат. Замість автоматичних боїв – "турбопокрокова" система, де кожне рішення має значення. Водночас ключова риса оригіналу – нескінченна аддиктивність – нікуди не зникла. У відгуках навіть жартують, що гру краще не купувати, бо вона "викликає залежність".

Ігровий процес побудований навколо дослідження підземель, битв із монстрами та поступового складання власної колоди карт. Гравцям доведеться експериментувати з комбінаціями, прокачувати здібності та шукати рідкісні скарби.

Розробники зробили акцент на синергії між картами та варіативності стратегій, що дозволяє проходити ті самі ситуації різними способами.

Vampire Crawlers сподобалася гравцям / Фото poncle

Окремо автори обіцяють персонажів із унікальними характеристиками, різноманітні нагороди та навіть інтерактивні елементи на кшталт "справжніх стін" у підземеллях.

Реліз відбувся одразу на кількох платформах: ПК (Steam і Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S і Nintendo Switch. Крім того, проєкт доступний у підписці Game Pass. Мобільні версії для iOS та Android заплановані на 2026 рік.

Ціна гри становить 10 доларів – це небагато за сучасними мірками, хоча й удвічі більше, ніж у Vampire Survivors. Судячи з перших відгуків, для багатьох гравців це не стало перешкодою.