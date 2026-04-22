Новий хіт у Steam: Vampire Crawlers зібрала 98% позитивних відгуків за день
- Vampire Crawlers зібрала 98% позитивних відгуків у Steam за перший день після релізу, досягши пікового онлайну майже 30 тисяч гравців.
- Гра відзначається "турбопокроковою" системою бою та акцентом на синергії карт, що дозволяє різноманітні стратегії проходження, і доступна на різних платформах за ціною 10 доларів.
Картковий роглайк у світі Vampire Survivors лише нещодавно стартував у Steam і миттєво привернув увагу гравців. За першу добу проєкт отримав тисячі відгуків і майже ідеальний рейтинг, ставши одним із найгучніших релізів тижня.
Новий проєкт під назвою Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard вийшов лише 21 квітня, але вже встиг стати несподіваним хітом, пише 24 Канал.
У Steam гра менше ніж за добу зібрала близько 1,5 тисячі "вкрай позитивних" відгуків. Загальний рейтинг досяг 98% – такий самий показник свого часу мала і Vampire Survivors. Наразі піковий онлайн за добу склав майже 30 тисяч гравців, якщо вірити даним SteamDB.
Чим гра так зачепила гравців?
Геймери відзначають, що розробникам вдалося перенести знайому формулу в абсолютно інший формат. Замість автоматичних боїв – "турбопокрокова" система, де кожне рішення має значення. Водночас ключова риса оригіналу – нескінченна аддиктивність – нікуди не зникла. У відгуках навіть жартують, що гру краще не купувати, бо вона "викликає залежність".
Ігровий процес побудований навколо дослідження підземель, битв із монстрами та поступового складання власної колоди карт. Гравцям доведеться експериментувати з комбінаціями, прокачувати здібності та шукати рідкісні скарби.
Розробники зробили акцент на синергії між картами та варіативності стратегій, що дозволяє проходити ті самі ситуації різними способами.
Окремо автори обіцяють персонажів із унікальними характеристиками, різноманітні нагороди та навіть інтерактивні елементи на кшталт "справжніх стін" у підземеллях.
Реліз відбувся одразу на кількох платформах: ПК (Steam і Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S і Nintendo Switch. Крім того, проєкт доступний у підписці Game Pass. Мобільні версії для iOS та Android заплановані на 2026 рік.
Ціна гри становить 10 доларів – це небагато за сучасними мірками, хоча й удвічі більше, ніж у Vampire Survivors. Судячи з перших відгуків, для багатьох гравців це не стало перешкодою.