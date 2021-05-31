Вартість найдорожчого акаунту в Steam сягає близько 280 тисяч доларів: чому так дорого

Згідно з даними спеціалізованого сайту, найдорожчий профіль на ігровій платформі Steam коштує неймовірних 280 тисяч доларів. Звідки взялася така величезна сума та кому він належить – дізнайтеся у матеріалі.

За даними порталу steamladder, найцінніший профіль Steam вартує разючих 279 114 доларів або 7 675 746 гривень, до того ж більшу частину вартості складають зовсім не ігри.

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Варто зазначити, що така "цінність" профілю Steam не означає, що його власник насправді "інвестував" в нього стільки коштів. Безкоштовні роздачі, знижки, покупка ігор в колекціях за низькими цінами – все це може зумовити ситуацію, коли геймер володітиме сотнею ігор з шаленою сумарною вартістю, а насправді витратить на них не більше кількох тисяч гривень. Але звідки взялася така шалена ціна рекордного акаунту?

Геймер під нікнеймом St4ck на момент публікації матеріалу володіє профілем Steam з 5 000–им рівнем. При цьому його найближчий переслідувач поступається йому у цілу тисячу рівнів з показником у 3 913.

Рівень Steam акаунту – є показником вашої "активності" в спільноті Steam. "Прокачуючи"свій профіль ви стаєте популярнішими та частіше отримуєте бонуси. За великим рахунком, для звичайних гравців він не має жодного значення і важливий лише тим геймерам, які займаються різними активностями в спільноті (ведуть колонки, роблять моди й так далі) і особливо тим, хто активно продає чи купує віртуальні предмети на торговому майданчику платформи.

Такий відрив пояснюється тим, що St4ck вкладає кошти в основному не в ігри, а в колекційні картки й значки. Колекція віртуальних сувенірів геймера на платформі Steam оцінюється в неймовірних 243 тисячі доларів, а бібліотека ігор вартує "скромних" 36 тисяч "зелених" та налічує 4 612 ігор.

Для середньостатистичного гравця це просто величезні суми, але St4ck – не зовсім звичайний геймер. За інформацією інсайдерів, він належить до однієї з королівських сімей Катару, тому може дозволити собі витрачати такі великі статки на ігри та колекційні картки.

Схоже, що улюбленою грою хлопця є CS: GO, адже у ній він провів близько 7 тисяч годин. Також St4ck шалений "фанат" папуг, фотографіями улюбленців він часто ділиться в своєму Інстаграмі, чергуючи їх зі знімками дорогих автівок.

В подяку за величезні витрачені суми художники платформи навіть створили для St4ck унікальний значок з синім папугою.