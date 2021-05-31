По данным портала steamladder, самый ценный профиль Steam стоит поразительных 279 114 долларов или 7 675 746 гривен, к тому же большую часть стоимости составляют вовсе не игры.

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Стоит отметить, что такая "ценность" профиля Steam еще не значит, что его владелец на самом деле "инвестировал" в него столько денег. Бесплатные раздачи, скидки, покупка игр в коллекциях по низким ценам – все это может вызвать ситуацию, когда геймер будет обладать сотней игр с бешеной суммарной стоимостью, а на самом деле потратит на них не более нескольких тысяч гривен. Но откуда взялась такая безумная цена рекордного аккаунта?

Геймер под никнеймом St4ck на момент публикации материала обладает профилем Steam с 5000–м уровнем. При этом его ближайший преследователь уступает ему в целую тысячу уровней с показателем в 3913.

Уровень Steam аккаунта – является показателем вашей "активности" в сообществе Steam. "Прокачивая" свой профиль вы становитесь популярней и чаще получаете бонусы. По большому счету, для обычных игроков он не имеет никакого значения и важен лишь тем геймерам, которые занимаются различными активностями в сообществе (ведут колонки, делают моды и т.д.) и особенно тем, кто активно продает или покупает виртуальные предметы на торговой площадке платформы.

Такой отрыв объясняется тем, что St4ck вкладывает средства в основном не в игры, а в коллекционные карточки и значки. Коллекция виртуальных сувениров геймера на платформе Steam оценивается в невероятных 243 тысячи долларов, а библиотека игр стоит "скромных" 36 тысяч "зеленых" и насчитывает 4 612 игр.

Для среднестатистического игрока это просто огромные суммы, но St4ck – не совсем обычный геймер. По информации инсайдеров, он принадлежит к одной из королевских семей Катара, поэтому может позволить себе тратить такие большие состояния на игры и коллекционные карточки.

Похоже, что любимой игрой парня является CS: GO, ведь в ней он провел около 7 тысяч часов. Также St4ck неистовый "фанат" попугаев, фотографиями любимцев он часто делится в своем Инстаграме, чередуя их со снимками дорогих автомобилей.

В благодарность за огромные потраченные суммы художники платформы даже создали для St4ck уникальный значок с синим попугаем.