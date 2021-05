Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Steam

На этой неделе в фирменном магазине Valve стартовала новая масштабная распродажа, посвященная видеоиграм с открытым миром. До 31 мая со скидками до 85% можно будет приобрести большое количество игр. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

Стоит отметить, что до 3 июня в этом магазине совершенно бесплатно можно получить видеоигру Company of Heroes 2 и дополнение Ardennes Assault. Также стартовала тематическая распродажа видеоигр и дополнений из этой серии.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Cyberpunk 2077 – 719 гривен (-20%)

Kingdom Come: Deliverance – 128 гривен (-66%)

Death Stranding – 899 гривен (-50%)

Far Cry 5 – 137 гривен (-85%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 115 гривен (-80%)

Borderlands 3 – 280 гривен (-67%)

Rust – 320 гривен (-33%)

Detroit: Become Human – 471 гривна (-30%)

Metro Exodus – 202 гривны (-70%)

PlayStation Store

В PS Store на этой неделе стартовала масштабная распродажа под названием "Время играть", которая продлится до 10 июня. В рамках этого события по сниженной цене можно приобрести почти 500 видеоигр. Интересно, что на этот раз со скидкой можно даже купить некоторые эксклюзивы для консоли PlayStation 5.

Также компания Sony назвала июньскую подборку видеоигр, которые бесплатно смогут получить подписчики PS Plus. С 1 июня можно будет сыграть в следующие проекты: Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и Operation: Tango (только для PS5).

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Spider-Man: Miles Morales – 1410 гривен (-17%)

Demon's Souls – 2000 гривен (-13%)

Ghost of Tsushima – 1139 гривен (-43%)

The Last of Us: Part 2 – 859 гривен (-57%)

Yakuza: Like A Dragon – 1049 гривен (-30%)

Call Of Duty: Black Ops Cold War – 1199 гривен (-40%)

Assassin's Creed Valhalla – 1139 гривен (-40%)

Sackboy: A Big Adventure – 1719 гривен (-14%)

Just Dance 2021 – 593 гривны (-67%)

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY – 999 гривен (-50%)

Microsoft Store

В магазине Microsoft Store началась также интересная распродажа, которая завершится уже 1 июня. Более 200 видеоигр сейчас можно приобрести со скидками до 90%. Также компания Microsoft назвала игры, которые будут бесплатно доступны всем подписчикам Xbox Live Gold в июне. В этом месяце можно будет сыграть в следующие проекты: The King's Bird, Shadows: Awakening, NeoGeo Battle Coliseum и Injustice: Gods Among Us.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Watch Dogs: Legion – 825 гривен (-50%)

BioShock: The Collection – 275 гривен (-80%)

XCOM 2 – 248 гривен (-85%)

Injustice 2 – 275 гривен (-75%)

Need for Speed Heat – 413 гривен (-75%)

DiRT 4 – 138 гривен (-75%)

Far Cry 5 Gold Edition – 495 гривен (-80%)

Другие предложения

В магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. До 3 июня здесь можно будет бесплатно получить очень известную видеоигру Among Us, которая стоит 69 гривен. А название следующего проекта в рамках этой акции владельцы магазина снова решили оставить в тайне.

А в магазине GOG на этой неделе стартовало сразу три тематические распродажи, которые завершатся уже 31 мая. С хорошими скидками можно приобрести старые игры от Ubisoft (Far Cry и Prince of Persia), или что-то из серии The Walking Dead.