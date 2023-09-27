Та що ж можуть означати натяки студії Valve щодо можливої долі Counter Strike 2 – читайте далі.

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Чи варто чекати на швидкий реліз CS2

Усі чутки розпочалися з акаунта гри Counter Strike 2 у твітері. Він 20 вересня запитав у підписників, що вони роблять наступної середи.

Звісно ж, це сприйняли як прозорий натяк на те, що гра може вийти у світ вже в середу, 27 вересня. Крім того, ввечері 26 вересня на акаунті з'явився банер з написом "Світанок останнього дня". Тож шанувальники подумали, що цей день є останнім днем життєвого циклу CS:GO.

Втім, не все так однозначно. Цілком імовірно, що гра ще не зовсім готова. У нещодавньому відео, опублікованому ESL, кількох професіоналів CS:GO запитали про їхній досвід гри в бета-версії нової гри.

Кілька гравців сказали, що гра не готова для змагань і що є багато проблем, які слід вирішити до її випуску. Зокрема, профі відзначили проблеми з рухом гравців, затримки під час використання гранат і проблеми з серверами.

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Дуже схоже на те, що геймерам ще доведеться дещо зачекати. Розробник досі не оголосив дати виходу Counter Strike 2 і, здається, поки що лише дражнить шанувальників.