Вбив у реальності, щоб привернути до себе увагу: жахлива ситуація з бразильського кіберспорту

Бразильський геймер вбив відому кіберспортсменку, щоб привернути до себе увагу. Місцева поліція вже затримала вбивцю й зараз він перебуває під вартою.

Шокуюче вбивство вразило всю кіберспортивну сцену Бразилії. Гільєрмо Алвес Коста (ігровий нікнейм Flashlight) вбив 19-річну кіберспортсменку Олівієру Буено да Сілву (нікнейм Sol). Дівчина була професійним гравцем у Call of Duty Mobile.

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Повідомляється, що вони познайомилися приблизно місяць тому у відеогрі Call of Duty Mobile. Саме тоді Коста й почав планувати це вбивство, бо хотів прославитися. Він майже місяць планував свій злочин, а здався поліції у перші 30 хвилин після скоєного.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що знаряддям вбивства став ніж, а після цього він не зупинився й вирішив записати відео та зробити пару фотографій. Цими записами Коста поділився зі своїми друзями, які вже й повідомили про вбивство у місцеву поліцію. Також він надіслав своїм знайомим документ, у якому висловив свою ненависть до деяких людей. Місцеві спеціалісти відзначають, що його лист називався "Похвальний вчинок", та саме у цьому тексті він пообіцяв ще більше насильства у майбутньому.

Поліція вже затримала Косту й зараз він знаходиться за ґратами. Вбивця вже зізнався у скоєному, а також зазначив, що планував цей злочин вже давно. Коста стверджує, що психічно здоровий, а дівчина просто "перейшла йому дорогу". Покарання за умисне вбивство у Бразилії карається тюремним ув'язненням строком до 12 років.

Зазначимо, що ця ситуація виходить за межі відеоігор й достатньо безглуздо стверджувати, що у цьому вбивстві винні саме ігри. Цілком зрозуміло, що у цієї особи серйозні проблеми з психікою й Коста давно потребував допомоги кваліфікованих спеціалістів. Дуже прикро, що лише такою ціною він зможе її отримати.

Кадри, на яких можна побачити момент затримання вбивці – відео