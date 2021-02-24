Бразильский геймер убил известную киберспортсменку, чтобы привлечь к себе внимание. Местная полиция уже задержала убийцу и сейчас он находится под стражей.

Шокирующее убийство потрясло всю киберспортивную сцену Бразилии. Гильермо Алвес Коста (игровой никнейм Flashlight) убил 19-летнюю киберспортсменку Оливиеру Буэно да Силву (никнейм Sol). Девушка была профессиональным игроком в Call of Duty Mobile.

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Сообщается, что они познакомились примерно месяц назад в видеоигре Call of Duty Mobile. Именно тогда Коста и начал планировать это убийство, потому что хотел прославиться. Он почти месяц планировал свое преступление, а сдался полиции в первые 30 минут после содеянного.

Местные СМИ сообщают, что орудием убийства стал нож, а после этого он не остановился и решил записать видео и сделать пару фотографий. Этими записями Коста поделился со своими друзьями, которые уже и сообщили об убийстве в местную полицию. Также он направил своим знакомым документ, в котором выразил свою ненависть к некоторым людям. Местные специалисты отмечают, что его письмо называлось "Похвальный поступок", и именно в этом тексте он пообещал еще больше насилия в будущем.

Полиция уже задержала Косту и сейчас он находится за решеткой. Убийца уже сознался в содеянном, а также отметил, что планировал это преступление уже давно. Коста утверждает, что психически здоров, а девушка просто "перешла ему дорогу". Наказание за умышленное убийство в Бразилии карается тюремным заключением сроком до 12 лет.

Отметим, что эта ситуация выходит за пределы видеоигр и достаточно нелепо утверждать, что в этом убийстве виноваты именно игры. Вполне понятно, что у этой личности серьезные проблемы с психикой и Коста давно нуждался в помощи квалифицированных специалистов. Очень жаль, что только такой ценой он сможет ее получить.

Кадры, на которых можно увидеть момент задержания убийцы – видео