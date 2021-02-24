Пользователь платформы Reddit решил увековечить с помощью тату легендарный мем со Skyrim. А сделал он татуировку в виде стрелы в колене.

Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в 2011 году, но до сих пор пользуется спросом среди геймеров. У этого проекта есть настоящая армия поклонников, которые просто обожают эту игру. Правда, каждый любовь проявляет по-своему, а также не всегда обычными способами.

Интересно Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: размышления Кратоса и космический пинг

Наверное, все должны помнить культовый мем о простреленном колене с этой видеоигры. Но все равно напомним, что от различных стражей в Skyrim можно услышать такую фразу:

Когда-то и меня вела дорога приключений... а потом мне прострелили колено...

Культовая фраза стражей с Skyrim – видео

Такие "мудрые" слова очень быстро стали популярными в сообществе игроков в Skyrim. Геймеры считают, что такой фразой стражники пытаются оправдать свою скучную жизнь на службе в королевстве. Также часто эту фразу используют, чтобы завершить банальную историю, в которой отсутствует яркая кульминация. Кстати, древние скандинавы использовали поговорку "я поймал стрелу в колено" как синоним слова "жениться".

По мотивам этого мема и сделал себе татуировку пользователь с никнеймом asaru9, а такой работой он поделился на известной платформе Reddit. Геймеры высоко оценили его татуировку, а пост собрал почти 6 тысяч лайков. Некоторые пользователи шутят, что тату нанесено так, что создается впечатление будто asaru9 прострелил свое колено сам.

Татуировка по мотивам культового мема / asaru9

Если фото не отображается, попробуйте выключить AdBlock.