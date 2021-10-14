Видавництво Aerosoft та студія-розробник Thera Bytes представили трейлер незвичайної гри з назвою Zombie Cure Lab. У цього проєкту вже з'явилася сторінка в сервісі Steam, щоправда, загалом інформації поки дуже мало.

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Zombie Cure Lab – це симулятор, у якому геймерам потрібно взяти на себе роль керівника лабораторії, щоправда, дуже незвичайної. За сюжетом, на планеті сталася якась масштабна катастрофа, а більша частина її населення перетворилася на зомбі. Люди, які вижили, спершу переховувалися під землею, але потім вирішили повернутися на поверхню. Річ у тім, що вони дізналися, як можна перетворити всіх зомбі на людей.

Трейлер відеогри Zombie Cure Lab: відео

Саме останнім й потрібно буде займатися гравцям у Zombie Cure Lab. У своє розпорядження вони отримають лабораторію, яку потрібно не лише обороняти від постійних атак зомбі, а й розширяти, облаштовувати та покращувати. Паралельно з цим гравцям потрібно буде займатися збором ресурсів, їх обробкою, відкриттям різноманітних технологій, задоволенням потреб свого штабу, а також виготовленням засобу, який допоможе врятувати людство.

Річ у тім, що місцеві вчені навчилися перетворювати зомбі не на людей, а на "гумбі" – гібрид людини та зомбі. Ці істоти вже можуть допомагати гравцям, щоправда, загалом вони ще дуже непередбачувані, наприклад, можуть розгромити лабораторію, якщо будуть чимось незадоволені. Тому головна ціль геймерів – навчитися перетворювати зомбі не лише на "гумбі", а й на повноцінних людей.

Наостанок варто відзначити, що реліз гри Zombie Cure Lab має відбутися лише на PC. Також на офіційному сайті відеогри вказано, що вже у 2022 році вона має вийти в режимі дочасного доступу.

Zombie Cure Lab / Фото з крамниці Steam