Будь-які зміни у CS:GO це завжди велика подія, а особливо такі масштабні як зміна турнірного маппулу.

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Вчора, 18 листопада, Valve оголосили про вихід нового патчу для однієї з найпопулярніших ігор у світі кіберспорту.

Найважливішою зміною стало оновлення пулу змагальних карт Active Duty, який визначатиме, які мапи використовуватимуться на Paris Major 2023. На превелике розчарування олдскульних шанувальників Counter-Strike з нього прибрали, мабуть, найвідомішу мапу серед українських геймерів – легендарний Dust 2.

Його місце займе мапа на єгипетську тематику – Anubis. При цьому обидві карти залишаться доступними в режимах Casual, Deathmatch і Competitive.

Огляд оновлення від аналітика та коментатора студії Maincast Петрика: відео

Також серйозні маніпуляції було проведено із двома мегапопулярними гвинтівками – снайперською AWP та штурмовою M4A1-S. У першій тепер замість звичних 10 набоїв в магазині буде лише 5, а "емка" завдаватиме менше шкоди на великих дистанціях.

Шанувальники гри та експерти із CS:GO відреагували на такі новини по різному. Хтось не розуміє чому прибрали Dust 2, а не Mirage. Інші ж вказують на те, що хотіли б бачити в пулі оновлений Tuscan чи Cash, а не Anubis, проте маємо що маємо.