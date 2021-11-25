Велике будівництво у Minecraft: гравець витратив 5 років на побудову довжелезної автостради

Натхненний майнкрафтер поділився у мережі неймовірним проєктом – гігантським шосе довжиною понад 10 кілометрів, будівництво якого зайняло довгих п'ять років. Детальніше у матеріалі.

Навіть через 12 років після релізу першої версії Minecraft, гра продовжує залишатися популярним полотном для творчості своїх шанувальників, зокрема завдяки різноманітним режимам та цікавому ігровому процесу, який заохочує різні стилі гри.

Цікаво Геймер збудував гігантську статую моторошного демона у Minecraft

Після п'яти років кропіткої роботи, користувач Reddit під ніком mattycarl нещодавно поділився відео результатів своєї праці – довжелезної автостради, побудованої в Minecraft. Геймер влаштував глядачам своєрідну екскурсію та за 4 хвилини 29 секунд відео продемонстрував усі 10 кілометрів побудованої дороги.

Шосе, що має дві смуги, по одній в кожному напрямку, оснащене високими ліхтарями вздовж середини дороги, і простягається над океанами й навіть проходить тунелями через гори. Також ентузіаст доповнив автостраду цікавими деталями на кшталт пунктів оплати, пішохідних мостів та інших споруд.

Хоча увага глядачів зосереджена передусім на дорозі, також на відео можна побачити кілька малих поселень та масштабне місто, сповнене високими будівлями.



Неймовірний проєкт від mattycarl привернув чимало уваги на сабреддіті гри, набравши понад 39 000 вподобань на момент написання матеріалу. Чимало геймерів у коментарях відзначили, що це відео стало одним з найкращих постів про Minecraft, які вони бачили та виразили щире захоплення цілеспрямованістю та наполегливістю будівельника.