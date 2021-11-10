Шанувальники Minecraft часто використовують глибокі й продумані можливості популярної гри, щоб створювати чудернацькі прилади, гігантські міста, витвори мистецтва, цілі планети із Зоряних Війн чи навіть відтворювати раунди із CS: GO. Проте жоден із численних проєктів не був настільки моторошним як творіння геймера під ніком Zannors.

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Гравець Minecraft і користувач Reddit Zannors проявив свій креатив створивши надзвичайно детальну та жахну статую містичного демона. Колосальна конструкція представляє увазі глядачів диявольську істоту з наколотою на гострий хвіст людською головою. Лігво монстра прикрашене черепами та кров'ю, а на передньому плані красується моторошне послання "Game Over".



Сам автор у коментарях зазначив, що висота статуї складає 256 блоків, що є максимальним показником в Minecraft, а створена вона була з допомогою плагіну WorldEdit та програм рендерингу. Попри допомогу сторонніх застосунків усі деталі проєкту виконані вручну у "творчому режимі" гри.

Процес роботи над статуєю / зображення imgur.com

Кінцевий результат важкої роботи ентузіаста прийшовся до вподоби користувачам мережі, які майже одноголосно заявили, що, на перший погляд, не відразу розпізнали її як творіння із Minecraft.

Подібний факт ще більше виділяє цю виняткову роботу серед інших проєктів шанувальників Minecraft, а деякі коментатори навіть бояться, що цей демон тепер приходитиме у їхні сни – сподіваємося із вами такого не станеться.