Великий Катай та погані новини: нова інформація про стратегію Total War: Warhammer III

Компанія Creative Assembly представила фракцію Великий Катай з Total War: Warhammer III. Щоправда, поділилися її представники й однією неприємною звісткою.

У травні компанія Creative Assembly провела спеціальну презентацію, яка була присвячена її майбутній відеогрі Total War: Warhammer III. Тоді розробники показали перший трейлер та повноцінний ігровий процес, а також одночасно з цим представили нову фракцію – Кислев.

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Цього разу автори Total War: Warhammer III показали ще одну дуже важливу фракцію, щоправда, за кілька днів до цього вони поділилися неприємною звісткою. Річ у тім, що нова стратегія не вийде у цьому році, хоча раніше її реліз мав відбутися вже восени. Розробники змістили цю подію на початок 2022 року, хоча точної дати вони однаково поки не назвали. У своїй заяві автори написали, що їм потрібно більше часу для того, щоб підготувати гру до релізу. Також вони відзначили, що в майбутньому планують підтримувати нову частину кілька років.

Не забули розробники Total War: Warhammer III й про представлення фракції Великий Катай. Загалом це найбільша держава у цьому всесвіті, якою керує Імператор небесних драконів та Місячна імператриця. Щоправда, зіграти за них не вийде, бо вони дуже могутні (боги), а тому не можуть бути звичайними лордами. У відеогрі цією державою будуть керувати їхні діти – Чжао Мін та Мяо Ін. Ці герої володіють потужною магією та можуть перетворюватися на драконів.

Загалом армія цієї фракції орієнтована на оборону, бо вона вже тривалий час протистоїть демонам Хаосу. Тому загони ближнього та дальнього бою будуть отримувати бонуси, б'ючись пліч-о-пліч. А в боях Великий Катай використовує арбалетників, списоносців, алебардистів, алхіміків, астромантів, літаючі кораблі, гармати, а також теракотових гігантів. Також автори відзначили, що головним завданням геймерів, які гратимуть за цю державу, буде захист Великого Бастіону – величезної цитаделі, яка знаходиться на кордоні із землями Хаосу.

Великий Катай у відеогрі Total War: Warhammer III: відео