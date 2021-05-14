На початку лютого цього року компанія Creative Assembly нарешті анонсувала заключну частину у трилогії Total War: Warhammer. Тоді розробники поділилися загальною інформацією, а перший геймплей показали лише на трансляції, яка відбулася вчора.

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Варто розпочати з того, що за день до цієї прем'єри стався неприємний "витік", а кінематографічний трейлер опинився у мережі. Щоправда, у дуже поганій якості, тому представники компанії SEGA вирішили викласти на своєму ютуб-каналі офіційний трейлер, який називається "Trial by Fire". Спочатку нам показали підготовку людей до масштабної битви. А вже у другій частині можна побачити цю криваву сутичку армії демонів Кхорна з військами Кислева, які очолює цариця Катарина.

Кінематографічний трейлер Total War: Warhammer III – відео

У межах вчорашньої демонстрації Total War: Warhammer III показали щоденник розробників, а також 8 хвилин геймплею нового режиму із назвою "Survival Battle". У цьому режимі геймерів та їхню армію відправляють вглиб ворожої території, де потрібно буде відбиватися від атак своїх недругів та захоплювати контрольні точки. Для цього потрібно розставляти барикади, пастки чи охоронні вежі, а також розумно витрачати свої ресурси на апгрейд військ та підкріплення.

У самій битві знову зійшлися люди із Кислева та демони Кхорна. Перші використовують у бою достатньо класичні юніти піхоти та стрілків, а також спеціальних героїв, які їздять верхи на бойових ведмедях. У демонів все простіше: війська ближнього бою, які намагаються "продавити" своїх ворогів кількістю. Також їм будуть допомагати демони величезних розмірів, яких називають Брамники Кхорна.

Перший геймплей Total War: Warhammer III – відео

Раніше розробники відзначали, що у Total War: Warhammer III буде найбільша мапа в історії цієї підсерії, а сама гра стане масштабним фіналом трилогії. У відеогрі також з'явиться чимало нових рас, а власники попередніх двох частин зможуть зібрати всі карти воєдино. Тобто можна буде зіграти за будь-яку расу із всієї трилогії на одній величезній та комбінованій карті.

Наостанок варто відзначити, що розробники поки не назвали точну дату виходу Total War: Warhammer III, хоча реліз має відбутися вже до кінця цього року. Саму відеогру можна вже передзамовити у Steam чи Epic Games Store за ціну у 1299 гривень.