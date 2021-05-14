В начале февраля этого года компания Creative Assembly наконец-то анонсировала заключительную часть в трилогии Total War: Warhammer. Тогда разработчики поделились общей информацией, а первый геймплей показали только на трансляции, которая состоялась вчера.

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Стоит начать с того, что за день до этой премьеры произошла неприятная "утечка", а кинематографический трейлер оказался в сети. Правда, в очень плохом качестве, поэтому представители компании SEGA решили выложить на своем ютуб-канале официальный трейлер, который называется "Trial by Fire". Сначала нам показали подготовку людей к масштабной битве. А уже во второй части можно увидеть эту кровавую схватку армии демонов Кхорна с войсками Кислева, которые возглавляет царица Катарина.

Кинематографический трейлер Total War: Warhammer III – видео

В рамках вчерашней демонстрации Total War: Warhammer III показали дневник разработчиков, а также 8 минут геймплея нового режима под названием "Survival Battle". В этом режиме геймеров и их армию отправляют вглубь вражеской территории, где нужно будет отбиваться от атак своих недругов и захватывать контрольные точки. Для этого нужно расставлять баррикады, ловушки или охранные башни, а также разумно тратить свои ресурсы на апгрейд войск и подкрепления.

В самой битве снова сошлись люди с Кислева и демоны Кхорна. Первые используют в бою достаточно классические юниты пехоты и стрелков, а также специальных героев, которые ездят верхом на боевых медведях. В демонов все проще: войска ближнего боя, которые пытаются "продавить" своих врагов количеством. Также им будут помогать демоны огромных размеров, которых называют Привратники Кхорна.

Первый геймплей Total War: Warhammer III – видео

Ранее разработчики отмечали, что в Total War: Warhammer III будет самая большая карта в истории этой подсерии, а сама игра станет масштабным финалом трилогии. В видеоигре также появится немало новых рас, а владельцы предыдущих двух частей смогут собрать все карты воедино. То есть можно будет сыграть за любую расу из всей трилогии на одной огромной и комбинированной карте.

Напоследок стоит отметить, что разработчики пока не назвали точную дату выхода Total War: Warhammer III, хотя релиз должен состояться уже до конца этого года. Саму видеоигру можно уже предзаказать в Steam или Epic Games Store за цену в 1299 гривен.