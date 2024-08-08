Вік це лише цифра: 34-річний ветеран Counter-Strike вперше у кар'єрі виграв клатч 1 проти 5

Перший день Play-In стадії грандіозного турніру IEM Cologne 2024 з Counter-Strike 2 подарував історичне досягнення для одного знаного 34-річного ветерана кіберспортивної сцени.

У рамках відбору в основну частину IEM Cologne 2024, Eternal Fire зійшлися у протистоянні з найстаршою командою турніру – Falcons. Але саме гравець останньої видав, ймовірно, найвидовищніший та одночасно найкумедніший хайлайт матчу, повідомляє Games 24.

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Є ще порох в порохівницях

Хоча у підсумку Falcons поступилися опонентам 1:2 за мапами, вони зуміли забрати власний пік – карту Nuke з рахунком 13:8.

Саме там один з вирішальних раундів виграв Марко Пфайффер, більш відомий як Snappi.

34-річний кіберспортсмен опинився у пост-плент ситуації, граючи за сторону терористів, пліч-о-пліч з Dupreeh. Тіммейт нашого героя швидко отримав кулю, а контртерористи були за крок, щоб почати розмінування бомби.

Одначе, Snappi не збентежило те, що він залишився 1 проти 5 опонентів. Він відчинив подвійні двері точки B, та навів хаосу в рядах EF, що призвело до того, що WIcadio в сум'ятті зніс голову своєму побратиму, а потому й сам Snappi зробив влучний постріл вже у його голову та миттю потому героїчно загинув.

Хоча CT встигли вбити останнього гравця суперників, часу на знешкодження вибухівки їм вже не вистачило, а отже – раунд було програно.

Хайлайт Snappi – дивитися відео

Попри те, що світ кіберспорту бачив багато більш видовищних "клатчів", все ж у статистиці цей раунд пішов в скарбничку досягнень Пфайффера. Кумедним у цій ситуації стало те, що для Snappi це перший офіційно зареєстрований виграний раунд 1 проти 5.

До цього кіберспортсмен йшов цілих 1870 зіграних карт на професійній арені.

Якщо припустити, що в середньому одна мапа займає приблизно 40 хвилин, то шляхом нехитрих обрахунків можна з'ясувати, що на це досягнення данцю знадобилося майже 52 дні в офіційних матчах.