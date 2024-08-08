В рамках отбора в основную часть IEM Cologne 2024, Eternal Fire сошлись в противостоянии с самой возрастной командой турнира – Falcons. Но именно игрок последней выдал, вероятно, самый зрелищный и одновременно самый забавный хайлайт матча, сообщает Games 24.

Стоит внимания Известный украинский снайпер из Counter-Strike 2 сыграет за новый коллектив

Есть еще порох в пороховницах

Хотя в итоге Falcons уступили оппонентам 1:2 по картам, они сумели забрать собственный пик – карту Nuke со счетом 13:8.

Именно там один из решающих раундов выиграл Марко Пфайффер, более известный как Snappi.

34-летний киберспортсмен оказался в пост-плент ситуации, играя за сторону террористов, бок о бок с Dupreeh. Тиммейт нашего героя быстро получил пулю, а контр террористы были в шаге, чтобы начать разминирование бомбы.

Однако, Snappi не смутило то, что он остался один против пяти противников. Он открыл двойные двери точки B, и навел хаос в рядах EF, что привело к тому, что WIcadio в смятении снес голову своему собрату, а потом и сам Snappi сделал точный выстрел уже в его голову и мгновением позже героически погиб.

Хотя CT успели убить последнего игрока соперников, времени на обезвреживание взрывчатки им уже не хватило, а значит – раунд был проигран.

Хайлайт Snappi – смотреть видео

Конечно, мир киберспорта видел много более зрелищных "клатчей", но все же в статистике этот раунд пошел в копилку достижений Пфайффера. Забавным в этой ситуации стало то, что для Snappi это первый официально зарегистрированный выигранный раунд 1 против 5.

До этого киберспортсмен шел целых 1870 сыгранных карт на профессиональной арене.

Если предположить, что в среднем одна карта длится примерно 40 минут, то путем нехитрых вычислений можно выяснить, что на это достижение датчанину понадобилось почти 52 дня в официальных матчах.