Творець легендарних блокбастерів Rockstar назвав гру, яка стала його головною невдачею

Співзасновник і колишній сценарист компанії Rockstar Games Ден Гаузер зробив несподівану заяву. Розробник назвав проєкт, який вважає своїм персональним провалом.

Один із найвідоміших розробників відеоігор у світі публічно визнав власний творчий і професійний провал у роботі над відомим екшеном, інформує IGN.

Відверте зізнання ветерана індустрії

У розмові з журналістами видання розробник пригадав роботу над культовим шутером Max Payne 3, який вийшов у 2012 році. Попри схвальні оцінки від критиків та продаж понад 4 мільйонів копій, автор вважає свій внесок у проєкт невдалим.

Зокрема, Гаузер узяв на себе повну відповідальність за те, що гра не виправдала очікувань багатьох відданих фанатів серії.

Я повністю схибив у цьому питанні. Я добре знаю Сема Лейка, він дуже талановитий розробник. Нам здавалося, що ми створили чудове продовження, але більшість гравців просто зненавиділи результат. Велика частина цієї поразки лежить саме на мені як на людині, яка ухвалювала рішення та писала сценарій,

– говорить співзасновник Rockstar.

Перші дві частини франшизи вирізнялися похмурою нуарною атмосферою засніженого Нью-Йорка, глибоким внутрішнім монологом головного героя та "стильним" ігровим процесом.

Однак Rockstar вирішили кардинально змінити вектор розробки третьої частини, перенісши дії у сонячну Бразилію, що трохи нашкодило сприйняттю геймерів.

Трейлер гри: дивіться відео

На додачу, розробники відмовилися від звичного напіввідкритого світу на користь виключно лінійного кінематографічного екшену. Усе це зумовило невдовлення затятих фанатів серії.

Це була лінійна гра із чіткою структурою, і я щиро насолоджувався процесом її створення. Мені подобався дизайн, відсутність тривалих завантажень та візуальні рішення з текстом на екрані. Ми прагнули створити крутий цифровий нуар, проте тогочасні гравці сприйняли це вкрай негативно,

– підсумував Ден Гаузер.

Зараз Ден Гаузер розвиває власну незалежну студію Absurd Ventures, а студія Remedy Entertainment разом із Rockstar Games вже працює над повноцінними ремейками перших двох частин Max Payne.