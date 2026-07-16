Китайський реванш: шлях Vici Gaming до фінальної стадії

У другому раунді Survival Stage китайські гравці зіткнулися з російським колективом 1w Team. Початок зустрічі виявився невдалим для представників Піднебесної, проте вони змогли здійснити камбек, завершивши серію з рахунком 2 – 1 на свою користь. Про це пише видання GosuGamers.

Ця стадія турніру виявилася багатою на несподіванки. Vici Gaming, яких багато аналітиків вважали аутсайдерами, продемонстрували стійкість і тактичну гнучкість. Перемога дозволила їм закрити список учасників плей-оф, куди раніше вже пройшли сім інших команд.

Етап виживання на Кубку світу підтвердив статус найбільш непередбачуваної частини змагань, адже глядачі побачили кілька гучних поразок визнаних лідерів.

Для 1w Team цей програш означає завершення боротьби за головний трофей, тоді як Vici Gaming готуються до вирішальних битв у основній сітці. Попереду на вболівальників чекає найцікавіша фаза плей-оф, де зіткнуться найсильніші представники різних регіонів у боротьбі за чемпіонський титул.

Деталі про турнір і хто у фіналі

Фінальна частина Кубка світу з кіберспорту починається 16 липня. Наразі туди проходять такі команди:

Nigma Galaxy (Близький Схід).

Team Falcons (Близький Схід).

Vici Gaming (Китай)

Rune Eaters (Казахстан).

PARIVISION (Росія).

Team Yandex (Росія).

Team Spirit (Росія).

BetBoom Team (Росія).

Нагадаємо, NAVI не змогли потрапити на турнір, програвши відбіркові матчі.

Гранд-фінал очікується 19 липня. Турнір приготував для команд призовий фонд у розмірі 2 мільйонів доларів.