З моменту запуску першої гри "Гаррі Поттер і філософський камінь" у 2001 році минуло вже 22 роки. За це час чарівний світ просто неймовірно змінився.

Також цікаво PIN-UP Ukraine підтримала Україну на понад 327 мільйонів гривень у 2022 році

Як змінювався Гоґвортс за 22 роки

Гоґвортс постійно обростав новими деталями у книжковій серії та на кіноекранах, ігрові розробники теж змінювали своє бачення замку. Автори відео продемонстрували, як саме це відбувалося. Для демонстрації використали низку ігор:

"Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001 року);

"Гаррі Поттер і таємна кімната" (2002 року);

"Гаррі Поттер і в'зень Азкабану" (2004 року);

"Гаррі Поттер і Орден Фенікса" (2009 року);

Hogwarts Legacy (2023 року).

З кожною новою грою помітні не лише зміни графіки, а й загальне уявлення про Гоґвортс. Він стає все більш реальним і фантастичним водночас (як не парадоксально) і все більше нагадує замок у серії фільмів.

Як змінювався Гоґвортс за 22 роки: дивіться відео

У відеоряді можна побачити цілу низку популярних місць у Гоґвортсі. Вони залишаються впізнаваними в будь-якій версії гри: