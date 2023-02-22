З моменту запуску першої гри "Гаррі Поттер і філософський камінь" у 2001 році минуло вже 22 роки. За це час чарівний світ просто неймовірно змінився.
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Як змінювався Гоґвортс за 22 роки
Гоґвортс постійно обростав новими деталями у книжковій серії та на кіноекранах, ігрові розробники теж змінювали своє бачення замку. Автори відео продемонстрували, як саме це відбувалося. Для демонстрації використали низку ігор:
- "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001 року);
- "Гаррі Поттер і таємна кімната" (2002 року);
- "Гаррі Поттер і в'зень Азкабану" (2004 року);
- "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" (2009 року);
- Hogwarts Legacy (2023 року).
З кожною новою грою помітні не лише зміни графіки, а й загальне уявлення про Гоґвортс. Він стає все більш реальним і фантастичним водночас (як не парадоксально) і все більше нагадує замок у серії фільмів.
Як змінювався Гоґвортс за 22 роки: дивіться відео
У відеоряді можна побачити цілу низку популярних місць у Гоґвортсі. Вони залишаються впізнаваними в будь-якій версії гри:
- Велика зала,
- спальня й вітальня Ґрифіндору,
- парадні сходи,
- вбиральня Плаксивої Мірти,
- дерев'яний міст,
- будинок Геґріда,
- поле для квідичу.