Уже всі шанувальники FIFA 22 знають, що розробники з EA Sports відправили весь російський контент слідом за одним кораблем. Варто відзначити, що не забули вони попрацювати й над дуже популярним режимом з назвою Ultimate Team.

До теми У паках вже не падають: EA Sports видалила російських гравців з FIFA 22 Ultimate Team

Ще треба трохи попрацювати

Щоправда, згідно з інформацією порталу Dexerto, дещо вони все ж таки забули прибрати. Йдеться про рекламу російської газової компанії "Газпром", яку можна побачити на електронних рекламних дошках. Представники порталу відзначають, що зробити це можна лише під час матчів Ліги чемпіонів УЄФА у режимі кар'єри.

Який вигляд має ця реклама / Фото з сайту Dexerto

Дуже ймовірно, що розробники FIFA 22 просто забули видалити таку рекламу зі своєї відеогри. А найкращим підтвердженням цього може слугувати той факт, що партнери EA SPORTS, які продали їй ліцензію на єврокубки, вже розірвали свій ексклюзивний контракт з компанією "Газпром".

Ще цікаве

Компанія Valve продовжує займатися своєю улюбленою справою в російському регіоні – підвищує ціни на свої товари. Тепер вартість місячної підписки Dota Plus складає 620 рублів, хоча до першого підвищення її можна було оформити за 310 рублів, а після – 435 рублів. Зрозуміло, що знову зросла ціна й на інші варіанти цієї підписки (6 та 12 місяців).

Epic Games зупинила підтримку програми Support-A-Creator для користувачів, які живуть на Росії. А це означає, що вони тепер не зможуть заробляти кошти на створенні додаткового контенту для ігор цієї компанії. Також тепер їхні нові роботи не будуть навіть затверджуватися.

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