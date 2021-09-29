Відчуй себе босом: геймер створив модифікацію, що дозволяє грати у Dark Souls 3 за антагоністів

Свіженький мод для Dark Souls 3 дозволяє геймерам поглянути на проєкт із зовсім іншої перспективи, керуючи будь-яким із босів гри. Детальніше у матеріалі.

Завдяки зусиллям талановитого модера Dark Souls 3 тепер можна повністю пройти, керуючи одним із 43 могутніх босів.

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Чи бувало таке, що вчергове помираючи у надскладній грі від From Software ви мріяли бодай на хвилинку стати таким могутнім як Хранитель Безодні, Безіменний король чи будь-який інший бос та отримати змогу використовувати всі їх здібності?

Якщо відповідь – так, то можемо вас привітати, адже ентузіаст модерської справи під ніком Sam Chan втілив ваші мрії у реальність, створивши модифікацію, де реалізував можливість пройти гру за одного із 43–ьох босів.

Хоча мод ще знаходиться на стадії розробники, але його ключові моменти вже повністю готові. Гравці можуть використовувати зброю, унікальні навички та рухи головних антагоністів гри, до того ж з їх фірмовими анімаціями.

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Попри те що завдяки модифікації гравець уособлює собою лише зменшені копії босів, а не їх стандартні гігантські постаті, вона все ж дозволяє отримати від гри абсолютно нові емоції та точно стане до смаку геймерам, які лише чекали зайвої нагоди, щоб вчергове пройти Dark Souls 3.