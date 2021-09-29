Благодаря усилиям талантливого модера Dark Souls 3 теперь можно полностью пройти, управляя одним из 43 мощных боссов.

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Бывало такое, что в очередной раз умирая в сверхсложной игре от From Software вы мечтали хотя бы на минутку стать таким же мощным как Хранитель Бездны, Безымянный король или любой другой босс и получить возможность использовать все их способности?

Если ответ – да, то можем вас поздравить, ведь энтузиаст модерского дела под ником Sam Chan воплотил ваши мечты в реальность, создав модификацию, где реализовал возможность прохождения игры за одного из ее 43–ех боссов.

Хотя мод еще находится на стадии разработки, его ключевые моменты уже полностью готовы. Игроки могут использовать оружие, уникальные навыки и движения главных антагонистов игры, к тому же с их фирменными анимациями.

Геймплей Dark Souls 3 за Dragonslayer Armour



Несмотря на то, что благодаря модификации игрок олицетворяет собой лишь уменьшенные копии боссов, а не их стандартные гигантские фигуры, она все же позволяет получить от игры совершенно новые эмоции и точно придется по вкусу геймерам, только и ждавшим лишнего повода, чтобы в очередной раз пройти Dark Souls 3.