Netflix роздумують над угодою з розробниками GTA

Деякі інсайдери стверджують, що Grand Theft Auto може дебютувати на Netflix як частина планів стрімінгового гіганта щодо розширення своєї аудиторії шляхом додання відеоігор.

Згідно з інформацією інсайдерів, Grand Theft Auto може стати частиною ігрового портфоліо Netflix вже в осяжному майбутньому.

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Ще в липні 2021 року стрімінгові гіганти найняли колишнього виконавчого директора Electronic Arts – Майка Верду, щоб він очолив їхній новостворений ігровий підрозділ.

Відтоді Netflix випустили кілька оригінальних і ліцензованих ігор на пристрої Android та iOS.

Деякі проєкти з каталогу ігор / Фото Netflix

І хоча компанія продовжує нарощувати власні потужності з розробки, вона також, прагне збільшувати свій ігровий каталог шляхом додання ігор сторонніх розробників.

Зокрема, нещодавно у Wall Street Journal з'явилася інформація нібито в Netflix обговорювали плани випустити якусь з ігор серії Grand Theft Auto на своїй платформі.

Незрозуміло, чи могли ці обговорення призвести до ліцензійної угоди з Take-Two Interactive, однак такий договір може наробити чимало галасу в індустрії.

До того ж цікаво, що ця інформація з'явилася трохи більш ніж через два місяці після того, як Netflix почав тестувати свою бібліотеку ігор на ПК, Mac і смарт-телевізорах у Великобританії та Канаді.