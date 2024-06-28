Темна сторона геймінгу: 5 найжорстокіших відеоігор в індустрії

Вітаємо на темній стороні геймінгу та запрошуємо дізнатися про п'ять найжорстокіших відеоігор, які залишили свій кривавий слід в історії ігрової індустрії.

Частенько кажуть, що відеоігри породжують жорсткість, але всі ми знаємо, що це лише міф. Щоправда, існує кілька відеоігор, які й справді показують таке, від чого кров стигне в жилах.

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Про 5 найжорстокіших відеоігор в індустрії, розповість Games 24.

Mortal Kombat

Почнемо з найбільш відомої відеогри, без якої цей список був би неможливим.

Чому? Атому, що саме жорстокі, криваві поєдинки та розправи над опонентом – фаталіті та бруталіті, є головними "фішками" серії файтингів від NeatherRealm.

Жорстоке бруталіті з MK 1 – дивитися відео

Попри численні спроби цензурування з моменту релізу першої гри у 1992 році, кожна частина Mortal Kombat забезпечує геймерам те, що вони від неї очікують – кров та видовища.

DOOM

Ще одна відома франшиза, поява якої в нашому переліку цілком очевидна.

Але Думгай все ще не найжорстокіший головний герой / Фото id Software

Хоча у шутерах серії, гравець розправляється з прибульцями та іншими чудернацькими створіннями – коли кінцівки опонентів літають по всьому рівню, а в одній з частин серії буквально є рівень під назвою Blood Bath (кривава ванна), то жорстокість важко заперечити.

The Punisher

Якщо у DOOM гравець чинить криваву розправу над якимись вигаданими істотами, то вже у The Punisher 2005 року випуску опонентами стають звичайні людські бандити.

Граючи за героя Marvel Френка Касла, геймеру доведеться катувати віртуальних опонентів заради отримання інформації. А способів та варіантів для цієї справи гра пропонує більш ніж достатньо.

Найкривавіші розправи у грі – дивитися відео

Такий елемент ігрового процесу викликав просто пекельні суперечки та призвів до того, що гру було цензуровано у низці країн (зокрема Німеччині та Австралії) аби її взагалі можна було там випустити.

Postal

Якщо ви думаєте, що попередня гра списку була жорстокою, то як вам можливість надягти кота на штурмову гвинтівку замість глушника?

І це лише "квіточки" на фоні всього іншого, що можна робити в грі / Фото Running with Scissors, Inc

Будь-яка гра серії Postal – це не лише сатира на американське суспільство, але й до біса жорстокий проєкт, який настільки балансує на межі дозволеного – наскільки це взагалі можливо.

Ігри франшизи не просто цензуровані, а були заборонені до продажу в Австралії, Новій Зеландії, Швеції, Малайзії та Німеччині.

Manhunt

Однак лідер усіх топів кривавості та жорстокості це, звісно, проєкт 2003 року від студії Rockstar.

Інакше не могло й бути, адже Manhunt дає гравцю контроль над Джеймсом Ерл Кешем – ув'язненим, засудженим до смертної кари, якому доводиться йти на все аби покинути в'язницю.

Ігровий процес здебільшого складається з того, що Кешу доводиться підкрадатися до інших бандитів та жорстоко вбивати їх за допомоги підручних засобів: від бейсбольних бит до пластикових пакетів.

Краще не дивитися таке перед сном – перегляньте відео

Через надмірну жорстокість низка країн обмежила продаж, а Ірландія, Канада, Австралія та Нова Зеландія й узагалі заборонили гру.

З часом до них приєдналася і Великобританія, де попри відсутність офіційної заборони від влади, самі роздрібні торговці відмовилися продавати Manhunt, після вбивства 14-річного хлопця, яке нібито було пов'язане з цим проєктом.