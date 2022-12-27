Напередодні новорічних свят 24 канал пропонує добірку крутих відеоігор від незалежних українських розробників, в які точно варто буде зіграти у прийдешньому 2023 році.

Важливо PIN-UP FOUNDATION передав Миколаївщині 40 тонн гуманітарної допомоги

Through the Nightmares

Скриншот з Through the Nightmares / Фото Steam

Розробники: Sandman Team

Sandman Team Жанр: екшн-платформер

екшн-платформер Запланована дата виходу: 2023 рік

2023 рік Чому варто зіграти: атмосфера сновидінь, дивовижний візуальний стиль, цікаві механіки

У цьому мальовничому платформері гравці візьмуть під свій контроль Піщану Людину, а метою буде прогнати подалі страхи та нічні кошмари дітей, а також здолати самого Морфея.

Трейлер Through the Nightmares: відео

Гра досить вимоглива та має низку унікальних механік, за допомогою яких геймерам доведеться пройти складні рівні. Як характеризують ігровий процес самі розробники: "Вмирай, воскресай, вчися на помилках і пробуй знову!"

До речі, саме цей проєкт здобув перемогу у номінації "Rising Star" на Indie Cup Ukraine 2022.

Erra: Exordium

Скриншот з Erra: Exordium / Фото Steam

Розробники: Fair Pixel LLC

Fair Pixel LLC Жанр: екшн-платформер

екшн-платформер Запланована дата виходу: лютий 2023 року

лютий 2023 року Чому варто зіграти: сетинг шумерського дизельпанку, цікавий сюжет, хардкорний геймплей

Світ, що ґрунтується на шумеро-аккадській міфології, повсталі проти людей мехатрони, головний герой, що зумів обманути саму Смерть та хардкорний геймплей, що дещо нагадує соулзлайк проєкти – це все про Erra: Exordium.

Ви ще не додали цю гру в список бажаного в Steam? Якщо ні, то ми наполегливо радимо це зробити.

Трейлер Erra: Exordium – відео

Ця гра також є призером Indie Cup Ukraine 2022 у номінації "Critics Choice". Розробники отримали нагороду цілком заслужено, адже Erra: Exordium дарує справді унікальний ігровий досвід, а коротке демо, що просто зараз доступне для завантаження, слугує своєрідним аперитивом, після якого вам точно захочеться ще.

Farlanders

Скриншот з Farlanders / Фото Steam

Розробник: Андрій Бичковський

Андрій Бичковський Жанр: містобудівний симулятор колонії

містобудівний симулятор колонії Запланована дата виходу: 17 січня 2023 року

17 січня 2023 року Чому варто зіграти: проєкт від розробника-одинака, концепт тераформування поверхні, цікаві та взаємопов'язані механіки, неймовірно медитативний геймплей, ретро-стиль

Якщо ви шанувальник містобудівних симуляторів, то просто не можете пропустити цей прекрасний проєкт.

Андрій Бичковський – знаний ветеран української інді-сцени, вклав у нову розробку незмірну кількість часу та власного таланту, і це окупається сторицею.

Трейлер Farlanders: відео

Ігровий процес Farlanders затягує так, що ви не встигнете помітити, як провели за нею увесь день, а, лягаючи спати після ігрової сесії, все ще будете думати, як же зробити так, щоб ваша колонія процвітала.

Не вірите? Спробуйте демоверсію та переконайтеся в цьому самі.

Puzzles For Clef

Скриншот з Puzzles For Clef / Фото Steam

Розробники: Weasel Token

Weasel Token Жанр: платформер-головоломка

платформер-головоломка Запланована дата виходу: 2 квартал 2023 року

2 квартал 2023 року Чому варто зіграти: дивовижний візуальний стиль, цікаві головоломки, кумедні персонажі

Приєднайтеся до милої зайчихи Клеф у подорожі на батьківщину її предків та пошуках сестри.

Розгадуйте головоломки, розкривайте секрети, відчуйте силу сестринської любові та чимало іншого, якщо наважитеся зазирнути у саме серце острова…

– мовиться в описі проєкту.

Трейлер Puzzles For Clef: відео

Гра надзвичайно затишна та приємна і підійде як дорослим геймерам, які бажають відпочити від постійних стресових боссфайтів, так і зовсім юним шанувальникам відеоігор.

Deputinization

Скриншот з Deputinization / Фото Steam

Розробники: Myttsi Zabav

Myttsi Zabav Жанр: Run and gun (біжи та стріляй)

Run and gun (біжи та стріляй) Запланована дата виходу: 2023 рік

2023 рік Чому варто зіграти: локації російсько-української війни в пікселі, оммаж на Cuphead, кумедні персонажі та анімації, можливість побити російських загарбників

Гра блискуче переносить події російсько-української війни в піксельний вимір, вдало кепкуючи з російських загарбників.

Трейлер Deputinization: відео

При цьому геймплей відчувається досить приємно, а битви з босами вимагають концентрації та певного геймерського стажу.

Отож, шанувальникам хардкорних проєктів на кшталт Cuphead – обов'язково до ознайомлення.