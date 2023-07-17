Відкритий світ Star Wars Outlaws вразить масштабами: цікаві подробиці

У мережі з'являється все більше цікавих подробиць щодо майбутньої гри Star Wars Outlaws. Цього разу креативний директор Ubisoft Massive Джуліан Геріті в інтерв'ю розкрив чергові особливості гри.

У грі буде величезний відкритий світ, масштаби якого здивують геймерів. За словами Джуліана Геріті, кожна з планет, на яку можна висадитися, запропонує величезну ігрову зону.

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Масштаби Star Wars Outlaws

Кожна з таких планет у 2 – 3 рази перевершує карту однієї з наймасштабніших ігор сучасності Assassin's Creed Odyssey. Втім, на противагу Odyssey, у Star Wars Outlaws буде доступний високошвидкісний транспорт, який значно прискорить переміщення.

Крім того, креативний директор повідомив, що кожна локація створюється вручну, оскільки розробники не використовують процедурну генерацію. Це дасть змогу зробити кожне місце в грі унікальним.

Геймплей гри Star Wars Outlaws: дивіться відео

Крім того, Джуліан Геріті розкрив ще деякі інші подробиці майбутньої гри: