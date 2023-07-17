Відкритий світ Star Wars Outlaws вразить масштабами: цікаві подробиці
Джерело:MP1st
У мережі з'являється все більше цікавих подробиць щодо майбутньої гри Star Wars Outlaws. Цього разу креативний директор Ubisoft Massive Джуліан Геріті в інтерв'ю розкрив чергові особливості гри.
У грі буде величезний відкритий світ, масштаби якого здивують геймерів. За словами Джуліана Геріті, кожна з планет, на яку можна висадитися, запропонує величезну ігрову зону.
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Масштаби Star Wars Outlaws
Кожна з таких планет у 2 – 3 рази перевершує карту однієї з наймасштабніших ігор сучасності Assassin's Creed Odyssey. Втім, на противагу Odyssey, у Star Wars Outlaws буде доступний високошвидкісний транспорт, який значно прискорить переміщення.
Крім того, креативний директор повідомив, що кожна локація створюється вручну, оскільки розробники не використовують процедурну генерацію. Це дасть змогу зробити кожне місце в грі унікальним.
Геймплей гри Star Wars Outlaws: дивіться відео
Крім того, Джуліан Геріті розкрив ще деякі інші подробиці майбутньої гри:
- вільно переміщатися в повітряному просторі планет не вийде: зліт і посадку можна здійснювати тільки в певних місцях;
- вихованець головної героїні Нікс не тільки прикрашає собою гру, а й активно допомагає дівчині. Він може відволікати ворогів, принести їхню зброю, натиснути за командою певну кнопку й навіть напасти на супротивника;
- у грі реалізовано систему репутацій, тож кожна дія гравця, принаймні теоретично, відбивається на ставленні персонажів до головної героїні. Залежно від вчинків можна як знайти союзників, так і нажити ворогів. Репутація героїні впливає і на вартість товарів, які вона може купити;
- космічний корабель протагоністки Кей Весс EML-850 Trailblazer спеціально створений дизайнерами Ubisoft у стилі іграшок 70-х років, що є відсиланням на найперші фільми Star Wars. Адже події гри розгорнулися між фільмами "Імперія завдає удару у відповідь" і "Повернення джедая".