The Witcher 4 не буде прикрашеною копією третього "Відьмака": що готують розробники

Під час щорічного звіту про прибутки CD Projekt RED гра The Witcher 4 (під кодовою назвою Polaris) згадувалася кілька разів. Генеральний директор компанії Міхал Новаковскі розповів інвесторам та фанатам, які слухали в цей момент, що четвертий "Відьмак"вийде за рамки простого повторення успіху третьої частини завдяки додаванню нових ґеймплейних функцій та механік.

Компанія при цьому усвідомлює ризики, пов'язані з інноваційними елементами. "Створення нової гри — це завжди творчий ризик, особливо з огляду на те, що ми намагаємося розширити межі та дослідити нові сфери", – каже директор.

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Новаковскі додає, що гравцям не варто очікувати "Відьмака 3 в новому одязі".

Звичайно, ми будуємо гру на основі того, що було раніше, і на основі того, чого ми навчилися, але ми додамо нові елементи геймплею і нові механіки, яких ви не бачили в наших попередніх іграх,

– каже він.

Звичайно, було б важко уявити, що CD Projekt RED просто перероблять The Witcher 3 більш ніж десять років потому, особливо після того, як вони заявили про свою мету перевершити сучасні рольові ігри та забезпечити більш інтенсивне поєднання ґеймплею та історії. Проте, завжди приємно почути пряме підтвердження. Щодо того, якими вони можуть бути, можна лише здогадуватися — можливо, гра буде більшою мірою симулятором світу, ніж попередні частини.

The Witcher 4 все ще перебуває на стадії препродакшену і надійде у виробництво лише наприкінці цього року. Хоча над нею вже працює понад 400 розробників, на нас може чекати досить довга розробка. Інвестори також намагалися оцінити це, згадуючи середньогалузевий показник у 2-3 роки для виробничої фази, але Міхал Новаковскі каже, що ще не час обговорювати будь-які плани щодо релізу. Деякі аналітики ринку називають можливу дату десь у 2027 році, але знаючи, як обпеклася компанія з поспішним релізом Cyberpunk 2077, можна в цьому засумніватися.

З інших новин про CD Projekt RED, нещодавно студія підтвердила, що виступає проти мікротранзакцій в однокористувацьких іграх. The Witcher 4 (на відміну від спін-оффу під кодовою назвою Sirius, що розробляється в Molasses Flood) є однокористувацькою грою, тому в ній не повинно бути жодних мікротранзакцій.