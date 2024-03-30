Мобільні версії

Досвід польської компанії на ринку мобільних розваг не можна назвати успішним, проте розробники не покидають спроб перенести свої франшизи на екрани смартфонів. Співкерівник CD Projekt Міхал Новаковський заявив, що вони готові довірити розробку мобільних ігор за Cyberpunk 2077 і The Witcher стороннім студіям.

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За словами Новаковського, CD Projekt не тільки зацікавлена в подібних партнерствах, але вже робила кроки для їхнього укладення. Втім, на даному етапі компанії анонсувати нічого.

Бізнес-моделі для потенційних мобільних ігор за Cyberpunk 2077 або The Witcher поки що не визначено, а уподобання з цього питання в CD Projekt озвучувати не готові: "Коли прийде час, ми обов'язково поділимося інформацією", – каже Новаковський.

Щодо минулого досвіду CD Projekt на мобільному ринку, то влітку 2021 року студія випустила на iOS і Android умовно-безкоштовну рольову AR-гру The Witcher: Monster Slayer ("Відьмак: Мисливець на чудовиськ") у стилі Pokemon Go. Проєкт проіснував трохи менше двох років і, не виправдавши очікування творців, закрився минулого червня. Гравцям пропонувалося шукати в реальному світі чудовиськ зі всесвіту "Відьмака" і винищувати їх.

Мікротранзакції: будуть чи не будуть

Фіндиректор CD Projekt Піотр Нелюбович і віцепрезидентка зі зв'язків з інвесторами Кароліна Гнась у розмові з акціонерами розповіли про The Witcher 4, мікротранзакції та ставлення до AAAA-ігор.

Нелюбович нагадав, що команда The Witcher 4 (кодова назва Polaris) зросла вже до 400 осіб (понад 65 % від штату CD Projekt Red) і в другій половині 2024 року планує перейти до активної розробки гри.

Від відповіді на запитання про терміни старту рекламної кампанії наступного "Відьмака" Гнась ухилилася: "Елемент несподіванки важливий у нашій справі, тому дозвольте нам здивувати вас".

Нелюбович запевнив, що мікротранзакціям не місце в одиночних іграх CD Projekt Red, але не виключає їхню появу в мультиплеєрних проєктах. До останніх належить Sirius від The Molasses Flood.

Sirius – нелінійний мультиплеєрний екшен у всесвіті "Відьмака". Він позиціонується як продукт AAA-рівня з цільовою аудиторією ширшою, ніж була у The Witcher 3: Wild Hunt.

Про що ще Нелюбович і Гнась розповіли інвесторам: