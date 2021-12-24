Twitch давно став невіднятною частиною життя геймерів. Проходження новинок індустрії, кіберспортивні турніри та просто гра улюбленого стрімера у які-небудь змагальні чи інші проєкти – це те за чим з задоволенням спостерігають мільйони глядачів з усього світу.

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Згідно зі звітом Rainmaker.gg та StreamElements 2021 рік приніс стрімінговій платформі суттєве збільшення кількості глядачів, про що може свідчити показник "переглянутих" ними годин контенту, який виріс на цілих 45% у порівнянні з минулим роком та становить 24 мільярди годин.

Титул найпопулярнішої гри року на Twitch – це досить престижно, адже означає те, що багато людей не просто грають у проєкт, а й активно цікавляться й іншими аспектами, що його стосуються.

У році, що минає глядачі Twitch найбільше уваги приділяли не новинкам та навіть не торішній лідерці – League of Legends, яка цього разу вдовольнилася другим місцем. Найпопулярнішою грою стала Grand Theft Auto 5 на перегляд якої геймери витратили неймовірних 2,1 мільярда годин, що на цілих 1,3 мільярда більше аніж торік.

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Цікаво, що найуспішнішою в плані переглядів новинкою індустрії на Twitch є багатостраждальна New World. Всього вона опинилася на 18 місці за популярністю, а на її перегляд глядачі витратили скромних 259 мільйонів годин.